Η αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού ξεκίνησε, καθώς από τις 5 Σεπτεμβρίου 2025 θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία της αυτόματης απόδοσης σε όσους πολίτες δεν έχουν ήδη μεριμνήσει για την έκδοσή του.
Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί τον νέο, μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης που έρχεται να αντικαταστήσει σταδιακά τους μέχρι σήμερα πολλαπλούς αριθμούς, όπως ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ και ο αριθμός ταυτότητας. Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ως κομβικής σημασίας για τον εξορθολογισμό των συναλλαγών με το δημόσιο και, μακροπρόθεσμα, τη διευκόλυνση των διαδικασιών και στον ιδιωτικό τομέα.
Ήδη ο νέος αριθμός αποτυπώνεται στη νέα ταυτότητα (στην πίσω όψη), καθώς και στην ψηφιακή ταυτότητα του gov.gr wallet. Από τις 29 Ιουνίου 2025, η ύπαρξη Προσωπικού Αριθμού θα είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της έκδοσης δελτίου ταυτότητας, με εξαίρεση περιπτώσεις όπου υπάρχει καθυστέρηση που δεν οφείλεται στον πολίτη.
Αρχικά ο Προσωπικός Αριθμός θα αξιοποιείται κυρίως σε συναλλαγές με το Δημόσιο. Στη συνέχεια, όμως, αναμένεται να επεκταθεί και σε ιδιωτικού χαρακτήρα συναλλαγές – όπως με τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες – απλοποιώντας τις διαδικασίες και καταργώντας τη χρήση πολλαπλών αριθμών σταυτοποίησης.
Δομή και βασικά χαρακτηριστικά του Προσωπικού Αριθμού
Ο Προσωπικός Αριθμός έχει μορφή 12 ψηφίων, τα οποία διαρθρώνονται ως εξής:
- Τρία αλφαριθμητικά στοιχεία (τα δύο επιλέγονται από τον πολίτη, ενώ το τρίτο είναι ψηφίο ελέγχου)
- Ο ΑΦΜ του πολίτη
Ο αριθμός αυτός είναι μόνιμος – δηλαδή δεν αλλάζει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του πολίτη, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε αλλαγής στα στοιχεία ταυτότητας, τη διεύθυνση κατοικίας ή άλλες προσωπικές πληροφορίες.
Διαδικασία έκδοσης μέσω myInfo
Για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού απαιτούνται οι κωδικοί Taxisnet αλλά και καταχωρημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
- Είσοδος στην εφαρμογή με Taxisnet
- Διπλή ταυτοποίηση με One Time Password (OTP)
- Επισκόπηση και επιβεβαίωση των στοιχείων που αντλούνται από τα κρατικά μητρώα
- Υποβολή αιτήματος διόρθωσης σε περίπτωση αναντιστοιχίας
- Αυτόματος συγχρονισμός και έκδοση του Προσωπικού Αριθμού
Πάνω από 2 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη επωφεληθεί από τη διαδικασία, πραγματοποιώντας διορθώσεις στα στοιχεία τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Ειδικές κατηγορίες πολιτών: Διαφοροποιήσεις στη διαδικασία
- Για ανήλικους, η έκδοση του Προσωπικού Αριθμού γίνεται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα, είτε μέσω του myInfo είτε σε ΚΕΠ.
- Πολίτες χωρίς κωδικούς Taxisnet ή χωρίς καταχωρημένο κινητό μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σε ΚΕΠ ή προξενικές αρχές.
- Σε περιπτώσεις που υφίσταται δικαστική συμπαράσταση, απαιτείται φυσική παρουσία και επίδειξη της σχετικής δικαστικής πράξης για την εκκίνηση της διαδικασίας.