Με 93 λεπτά καθυστέρηση αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα η αμαξοστοιχία IC53, λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε λίγο πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση.

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Hellenic Train αναφέρει ότι «η εταιρεία έλαβε άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση του προβλήματος και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεργαστεί με τον διαχειριστή υποδομής, από την πλευρά του οποίου υπήρξε καθυστέρηση στην κίνηση αλλαγής του τροχαίου υλικού». Το προσωπικό της Hellenic Train φρόντισε για την εξυπηρέτηση των 148 επιβατών του συρμού, προσφέροντάς τους νερά και σνακ κατά τη διάρκεια της αναμονής.

Παράλληλα, η εταιρεία υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες που υπέστησαν την καθυστέρηση δικαιούνται αποζημίωση ύψους 25% της αξίας του εισιτηρίου τους, με τους εξής τρόπους:

Εισιτήρια αγορασμένα από εκδοτήρια και πληρωμένα με μετρητά : Η αποζημίωση μπορεί να γίνει μόνο από ενεργά εκδοτήρια .

αγορασμένα από εκδοτήρια και πληρωμένα με : . Εισιτήρια πληρωμένα με κάρτα, ανεξαρτήτως τρόπου αγοράς (εκδοτήριο, διαδικτυακά, εφαρμογή):

Οι επιβάτες μπορούν να απευθυνθούν σε εκδοτήριο σταθμού, ή να αποστείλουν γραπτό αίτημα μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων στην ιστοσελίδα της Hellenic Train, επισυνάπτοντας τον αριθμό του εισιτηρίου (αν είναι ηλεκτρονικό) ή το pdf/φωτογραφία του εισιτηρίου (αν είναι έντυπο), προκειμένου να τους επιστραφεί το αντίτιμο στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης, οι επιβάτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.