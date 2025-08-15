Σοβαρά τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης κατά την διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Κρανίδι Αργολίδας το απόγευμα της Παρασκευής 15 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, ο άτυχος πυροσβέστης στην προσπάθεια του να κατασβέσει τη φωτιά, έπεσε σε βραχώδη περιοχή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε από συναδέλφους του από το απόκρημνο σημείο, για να τον παραδώσουν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου.

Ανάλογα της σοβαρότητας της κατάστασης του τραυματία, οι γιατροί θα κρίνουν αν θα γίνει μεταφορά σε κάποιο νοσοκομείο της Αργολίδας ή ακόμα και των Αθηνών με αεροδιακομιδή αν χρειαστεί.