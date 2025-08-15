Σπάνιες εικόνες μιας άδειας και ήσυχης Αθήνας σήμερα ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου. Ελάχιστα αυτοκίνητα και πεζοί κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης καθώς αυτό είναι το διάστημα που οι περισσότεροι φεύγουνς για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Και στη Θεσσαλονίκη άδειο το κέντρο της πόλης

Αδειο είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης καθώς στους αδειούχους του Αυγούστου προστέθηκαν και οι εκδρομείς του τριημέρου του Δεκαπενταύγουστου, οι οποίοι από χθες εγκατέλειψαν την όλη κατευθυνόμενοι σε παραλίες και βουνά ή σε τόπους που εορτάζεται η Κοίμηση της Θεοτόκου με τα πατροπαράδοτα πανηγύρια και το αντάμωμα των ξενιτεμένων. Οι κεντρικοί δρόμοι μοιάζουν έρημοι, ελάχιστα αυτοκίνητα κυκλοφορούν όπως και άνθρωποι, κυρίως τουρίστες που δεν πτοούνται από τη ζέστη του Αυγούστου.