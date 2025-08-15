Με πληρότητες που φτάνουν σχεδόν το 100%, κορυφώνεται σήμερα η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής, καθώς χιλιάδες πολίτες επιλέγουν τη νησιωτική Ελλάδα για την απόδραση του τριημέρου του Δεκαπενταύγουστου. Η εικόνα στα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας είναι χαρακτηριστική, με έντονη κινητικότητα και αυξημένη επιβατική κίνηση.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των κρατήσεων των ακτοπλοϊκών εταιρειών, από το λιμάνι του Πειραιά πρόκειται να πραγματοποιηθούν σήμερα, 15 Αυγούστου, 22 αναχωρήσεις πλοίων, μεταφέροντας συνολικά 15.761 επιβάτες προς τα νησιά του Αιγαίου. Η Ραφήνα θα εξυπηρετήσει 11 δρομολόγια με 4.032 ταξιδιώτες, ενώ από το Λαύριο θα αναχωρήσουν επτά πλοία με 1.700 επιβάτες.

Αύξηση της κίνησης παραμονή Δεκαπενταύγουστου

Την παραμονή της εορτής, δηλαδή χθες, η κίνηση βρέθηκε σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, με 27 πλοία να αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά. Εκείνη την ημέρα, περισσότεροι από 27.463 επιβάτες επέλεξαν τη θαλάσσια οδό για να εξυπηρετηθούν, δείχνοντας ότι η ζήτηση για τα νησιά παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη αυτή την περίοδο.

Όσον αφορά τον Αργοσαρωνικό, πραγματοποιήθηκαν 49 απόπλοι —τόσο συμβατικών όσο και ταχύπλοων πλοίων— με 10.289 επιβάτες να μετακινούνται προς τους δημοφιλείς προορισμούς. Η Ραφήνα εξυπηρέτησε 11 δρομολόγια μεταφέροντας συνολικά 9.149 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο αναχώρησαν 9 πλοία με 3.038 ταξιδιώτες.

Ενισχυμένα μέτρα από το Λιμενικό Σώμα

Το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε διαρκή κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των δρομολογίων και της ασφάλειας των ταξιδιωτών. Οι οδηγοί που μεταφέρουν οχήματα στα πλοία καλούνται να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των στελεχών του λιμενικού, ώστε “να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση” και να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης στους επιβαρυμένους χώρους των λιμανιών.