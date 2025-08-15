H Credia Bank (πρώην Τράπεζα Αττικής) προχωρά στην εξαγορά της HSBC Μάλτας, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα. Πρόκειται για την πρώτη διεθνή κίνηση της τράπεζας, η οποία σηματοδοτεί τη δυναμική επιστροφή της στο τραπεζικό προσκήνιο, μόλις έναν χρόνο μετά την εξυγίανσή της από τη Thrivest Holding των Αλέξανδρου Εξάρχου, Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη – βασικού μετόχου μαζί με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της HSBC Μάλτας, ξεκινούν αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για τη μεταβίβαση του 70,03% που ελέγχει η HSBC Holdings, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό της τράπεζας είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο της Μάλτας.

Η HSBC Μάλτας διαθέτει ενεργητικό περίπου 5 δισ. ευρώ, μερίδιο αγοράς 20%, και το 2024 παρουσίασε καθαρά κέρδη 90,45 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Για την Credia Bank, η εξαγορά αυτή συνιστά σημαντικό στρατηγικό άλμα. Μέσα σε μόλις έναν χρόνο, η τράπεζα έχει τριπλασιάσει τα μεγέθη της, παρουσιάζοντας αυξανόμενη κερδοφορία, ενώ πριν την εξυγίανση αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας και αβεβαιότητα για το μέλλον της.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η συμμετοχή του ΤΧΣ στην τράπεζα έχει, μέσα σε έναν χρόνο, αποκτήσει αξία ίση με το αρχικό ποσό της επένδυσης, κάτι που χαρακτηρίζεται πρωτοφανές σε σχέση με τις υπόλοιπες συμμετοχές του ΤΧΣ σε ελληνικές τράπεζες. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το ΤΧΣ θα πραγματοποιήσει επωφελή έξοδο (exit) από τη μετοχική σύνθεση της Credia Bank, επιτυγχάνοντας υψηλές αποδόσεις, όπως είχε προβλεφθεί ήδη από τη συγχώνευση της τράπεζας με την Παγκρήτια.

Η συμφωνία εξαγοράς είναι αποτέλεσμα ταχύτατων και διακριτικών διαπραγματεύσεων σε Μάλτα και Λονδίνο, υπό τον συντονισμό της διευθύνουσας συμβούλου Ελένης Βρεττού και του Αλέξανδρου Εξάρχου, εκ μέρους των βασικών μετόχων. Η κίνηση αυτή λειτουργεί ως καταλύτης για την περαιτέρω ανάπτυξη της Credia Bank, επιβεβαιώνοντας την επιτυχημένη στρατηγική εξυγίανσης και το τολμηρό επιχειρηματικό όραμα της Thrivest Holding. Ήδη, η τράπεζα καταγράφει σημαντικές υπεραξίες, με τη σχεδόν διπλάσια αποτίμηση των μετοχών της, ενισχύοντας τα οφέλη για τους επενδυτές και τους μετόχους της.