Η κυβέρνηση στην Ισπανία ζήτησε απόψε τη συνδρομή του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπίσει τις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα. Την ενεργοποίηση του Μηχανισμού έχει ζητήσει και η Ελλάδα, με την Κομισιόν να συμφωνεί να παραχωρήσει τέσσερα αεροσκάφη. Ο Μηχανισμός έχει την έδρα του στην Ισπανία.

Εξαιτίας των πυρκαγιών που μαίνονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα έχουν καταστραφεί πάνω από 10.000 στρέμματα γης, ενώ έχασε τη ζωή του και ένας εθελοντής πυροσβέστης.

Η Ισπανία είναι αντιμέτωπη με παρατεταμένο καύσωνα και θερμοκρασίας που φτάνουν τους 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ ισχυροί άνεμοι και ξηρασία επιδεινώνουν την κατάσταση με τις πυρκαγιές.

Δύο «Καναντέρ»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER, ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, γνωστοποίησε πως η Μαδρίτη έχει ζητήσει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair.

Τα αεροσκάφη αυτά θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις στις περιοχές που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο λόγω των πύρινων μετώπων.

Οι περισσότερες χώρες της Μεσογείου αντιμετωπίζουν δεκάδες πυρκαγιές, καθώς η περιοχή πλήττεται από κύματα καύσωνα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια στην περιοχή της Μεσογείου τη θέτουν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Από τη στιγμή που θα ξεσπάσουν οι πυρκαγιές, η ξηρή βλάστηση και οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να οδηγήσουν στη γρήγορη εξάπλωσή τους. Επίσης, επιτρέπουν να καίνει ανεξέλεγκτα, προκαλώντας ορισμένες φορές «πύρινους στροβίλους», καθιστώντας δύσκολη την κατάσβεσή τους.