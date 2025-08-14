Τρίτο θύμα προστέθηκε στον κατάλογο των ανθρώπινων απωλειών από τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την περιφέρεια Καστίλλης και Λεόν στη βορειοδυτική Ισπανία. Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ επιχειρούσε στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς, σε μία από τις πιο πληγείσες περιοχές της χώρας αυτό το καλοκαίρι.

Ο περιφερειάρχης της Καστίλλης και Λεόν, Νικάνορ Σεν Βέλεθ, με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, επεσήμανε: «Σήμερα θρηνούμε ένα νέο θάνατο ενός ανθρώπου ο οποίος συμμετείχε στη δύναμη μάχης κατά των πυρκαγιών στην επαρχία Λεόν, ακριβέστερα στην περιφέρεια της Βαλντερία».

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, ο οποίος, σε δημόσια τοποθέτησή του στην κρατική τηλεόραση, εξέφρασε τη θλίψη του και απηύθυνε συλλυπητήρια στην «οικογένεια, τους συναδέλφους και ολόκληρη την κοινωνία».

Ενίσχυση μέτρων και ευρωπαϊκή συνδρομή λόγω κλιμάκωσης των πυρκαγιών

Όπως έγινε γνωστό, ο υπουργός είχε απευθύνει έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης, ζητώντας την αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair, καθώς ο αριθμός των ενεργών πυρκαγιών αυξήθηκε σε έντεκα. Η ένταση της κατάστασης αποτυπώνεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες βρίσκονται στο επίπεδο 2 σε τετραβάθμια κλίμακα – μια διαβάθμιση που υποδηλώνει αυξημένο κίνδυνο και κινητοποίηση επιπλέον δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένου του στρατού και εξειδικευμένου εξοπλισμού.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι πυρκαγιές στη Θαμόρα, όπου, σύμφωνα με τις αρχές, έχει σημειωθεί μεγάλη καταστροφή χλωρίδας και πανίδας εξαιτίας της εκτεταμένης καύσης δασικών εκτάσεων.

Θύματα και τραυματισμοί εν μέσω πρωτόγνωρων συνθηκών καύσωνα

Η τραγική αυτή απώλεια προστίθεται στα θύματα των τελευταίων ημερών. Το πρωί της Τρίτης, ένας άνδρας υπέκυψε στα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Τρες Κάντος, τοποθεσία σε απόσταση 25 χιλιομέτρων από τη Μαδρίτη. Λίγες ώρες αργότερα, ένας 35χρονος εθελοντής έχασε επίσης τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες στη Λεόν, ενώ καταγράφηκαν αρκετοί τραυματισμοί, κάποιοι σε σοβαρή κατάσταση λόγω εκτεταμένων εγκαυμάτων.

Το κύμα καύσωνα, το οποίο διαρκεί πλέον 12 ημέρες, επιτείνει τις ήδη δύσκολες συνθήκες, καθώς σε όλες τις περιφέρειες – συμπεριλαμβανομένων των βόρειων – παραμένουν σε επιφυλακή. Οι θερμοκρασίες φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ ακόμα και τη νύχτα δεν πέφτουν κάτω από τους 25 βαθμούς, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες εξάπλωσης των πυρκαγιών και αυξάνοντας τους κινδύνους για ανθρώπινες απώλειες και περιβαλλοντική ζημιά.