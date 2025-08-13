Έξι άνδρες και τρεις γυναίκες, που είχαν αρχικά κηρυχθεί αγνοούμενοι μετά από μια ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο εκρηκτικών στη νότια Βραζιλία, επιβεβαιώθηκε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τις επίσημες ενημερώσεις των αρχών.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις έξι το πρωί (τοπική ώρα), στη μητροπολιτική περιοχή της Κουριτσίμπα, πρωτεύουσας της πολιτείας Παρανά. Η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, Λουισάνα Τζιμαράις, δήλωσε πως αμέσως μετά το συμβάν ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα. Εικόνες που κοινοποιήθηκαν από τις αρχές απεικονίζουν έναν τεράστιο χώρο γεμάτο συντρίμμια και ερείπια.

«Δεν υπάρχει πλέον ελπίδα να βρεθούν επιζώντες ανάμεσα στους εννιά ανθρώπους που βρίσκονταν επιτόπου», υπογράμμισε με δραματικό τόνο ο συνταγματάρχης Χάντσον Τεϊσέιρα, υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας της πολιτείας, κατά τη διάρκεια δήλωσής του στον Τύπο.

Για αρκετές ώρες, ομάδες έρευνας και διάσωσης, συνεπικουρούμενες από ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, πραγματοποίησαν εκτεταμένες αναζητήσεις στον χώρο της καταστροφής. Παράλληλα, επτά ακόμα εργαζόμενοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για να λάβουν ιατρική φροντίδα.

Εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή και έρευνες για τα αίτια

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής Τζιμαράις, ο χώρος της έκρηξης καταστράφηκε ολοσχερώς. Οι συνέπειες της ισχυρής έκρηξης προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές: «Σε ακτίνα σχεδόν 1,5 χιλιομέτρου, σπίτια υπέστησαν ζημιές, τζάμια έσπασαν, δομές υπέστησαν φθορές», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Η εταιρεία Enaex Brasil, που διαχειρίζεται τη μονάδα, ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη αναλυτική έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγική έκρηξη. Κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου, εκπρόσωποι της εταιρείας τόνισαν ότι μεταξύ άλλων ενεργοποιήθηκε και το σχέδιο διαχείρισης κρίσεων, διασφαλίζοντας τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης για τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Οι τοπικές αρχές σημείωσαν ότι η εκκωφαντική έκρηξη ακούστηκε σχεδόν σε όλη την ευρύτερη περιοχή, καταδεικνύοντας το μέγεθος και την ένταση του δυστυχήματος.