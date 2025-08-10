Η διπλωματική ηγεσία της Βραζιλίας εξέφρασε έντονη ανησυχία σχετικά με το νέο σχέδιο του Ισραήλ για κατάληψη της πόλης της Λωρίδας της Γάζας, μία μέρα μετά την επίσημη έγκρισή του από το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε επίσημη ανακοίνωση του βραζιλιάνικου υπουργείου Εξωτερικών που δόθηκε στη δημοσιότητα στην Μπραζίλια, εκφράζεται ότι η κυβέρνηση της Βραζιλίας θεωρεί «πολύ λυπηρή» την επιλογή της ισραηλινής κυβέρνησης «να επεκτείνει τις (στρατιωτικές) επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της νέας εισβολής στην πόλη της Γάζας».

Σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη πλευρά, η συνέχιση ή και επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων το μόνο που θα καταφέρει είναι να επιδεινώσει την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση που επικρατεί μεταξύ των παλαιστινίων αμάχων στον υπό πολιορκία θύλακο.

Αιτήματα της Βραζιλίας για ειρήνη και ανθρωπιστική βοήθεια

Η κυβέρνηση του προέδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα προχώρησε σε σαφή έκκληση για «πλήρη και άμεση απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων» από τα παλαιστινιακά εδάφη. Επίσης, τόνισε την ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την «απρόσκοπτη» είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Σε σχετικές του δηλώσεις, ο πρόεδρος Λούλα, κατά τη διάρκεια της συνόδου των BRICS τον Ιούλιο, ανέφερε πως «κανείς δεν μπορεί να μένει αδιάφορος μπροστά στη γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας», τονίζοντας το ηθικό και πολιτικό βάρος της διεθνούς κοινότητας.

Διεθνείς αντιδράσεις για τα επιχειρησιακά σχέδια του Ισραήλ

Η νέα κίνηση του Ισραήλ να προχωρήσει στην κατάληψη της πόλης της Γάζας έχει προκαλέσει αντιδράσεις από πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων και παραδοσιακών συμμάχων του Ισραήλ. Η απόφαση γνωστοποιήθηκε μετά από πολύωρη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας της κυβέρνησης Νετανιάχου, σηματοδοτώντας μια νέα, κρίσιμη καμπή στο δίχρονο πόλεμο που συνεχίζεται στην περιοχή.