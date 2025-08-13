Μνημόνιο συνεργασίας στους τομείς στρατιωτικής εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών υπέγραψαν στην Άγκυρα οι υπουργοί Άμυνας της Τουρκίας και της Συρίας, Γιασάρ Γκιουλέρ και Μουρχάφ Αμπού Κάσρα.

Ο Σύρος υπουργός Άμυνας επισκέπτεται την Άγκυρα μαζί με το υπουργό Εξωτερικών της χώρας του, Ασάντ Χασάν Αλ-Σαϊμπάνι και τον επικεφαλής της συριακής υπηρεσίας πληροφοριών Χουσεΐν Σαλάμεχ, ο οποίος ήταν παρών στη συνάντηση στο τουρκικό υπουργείο Άμυνας. Νωρίτερα, οι Σύροι υπουργοί είχαν συνάντηση στο υπουργείο Εξωτερικών με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν, ο οποίος αναφερόμενος στο αδιέξοδο που έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες μεταξύ των Κούρδων της βόρειας Συρίας και της κυβέρνησης του Αχμέντ αλ Σάρα στη Δαμασκό, δήλωσε ότι «σε αυτό το σημείο αρχίζουμε να βλέπουμε εξελίξεις που πλέον δυσκολευόμαστε να ανεχτούμε» και κάλεσε την κουρδική πολιτοφυλακή YPG να σταματήσει να αποτελεί απειλή για την Τουρκία και την περιοχή.

Ο ίδιος προειδοποίησε επίσης πως «σε ένα περιβάλλον όπου οι απαιτήσεις της Τουρκίας για ασφάλεια δεν ικανοποιούνται στη Συρία, δεν έχουμε την πολυτέλεια να παραμένουμε αδρανείς». Σημερινά τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Δαμασκός ετοιμάζεται για στρατιωτική επιχείρηση κατά των ελεγχόμενων από τους Κούρδους Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) με την υποστήριξη της Τουρκίας.

Ο ηγέτης των SDF, Μαζλούμ Αμπντί, είχε υπογράψει στις 10 Μαρτίου κατ’ αρχήν συμφωνία με τη Δαμασκό για ενσωμάτωση των δυνάμεων του στον μελλοντικό στρατό της Συρίας. Ωστόσο, οι θέσεις των δύο πλευρών όσον αφορά το εύρος της αυτονομίας των Κούρδων στο ενιαίο συριακό κράτος, τη μορφή του πολιτεύματος και τον τρόπο ένταξης των SDF στον στρατό δεν ταυτίζονται. Παρά τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, συμμάχων των SDF, δεν βρέθηκε λύση στο αδιέξοδο και η Δαμασκός ανακοίνωσε πρόσφατα ότι δεν θα συμμετάσχει στη διάσκεψη που προγραμματιζόταν να γίνει στο Παρίσι για το θέμα αυτό.

Ο ανταποκριτής του Middle East Eye, Ραγκίπ Σοϊλού, υποστηρίζει μάλιστα πως η Άγκυρα έχει δώσει τελεσίγραφο 30 ημερών στις SDF προκειμένου να ενσωματωθούν στον συριακό στρατό, ότι έχει κάνει προετοιμασίες για να στηρίξει τον συριακό στρατό σε περίπτωση που αυτός χρειαστεί να αναλάβει δράση και πως ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, Τόμας Μπάρακ, ζήτησε περισσότερο χρόνο.