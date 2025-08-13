Οι κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, που απαρτίζουν το διπλωματικό σχήμα γνωστό ως Ε3, προειδοποίησαν τα Ηνωμένα Έθνη ότι προτίθενται να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα της συμφωνίας του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει την λεγόμενη επαναφορά διεθνών κυρώσεων (snapback) εάν η Τεχεράνη δεν επανέλθει άμεσα στις διαπραγματεύσεις με τη διεθνή κοινότητα. Τη σχετική είδηση δημοσίευσε η εφημερίδα Financial Times.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, από την πλευρά του, ανέφερε πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα το συγκεκριμένο δημοσίευμα.

Κλιμάκωση της έντασης μετά τις επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις

Εν μέσω αυξανόμενης έντασης, η κυβέρνηση του Ιράν βρισκόταν ήδη σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό της πρόγραμμα, όταν Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση διάρκειας 12 ημερών τον Ιούνιο, επισημαίνεται σε διεθνή ρεπορτάζ. Στην επιχείρηση, που προκάλεσε παγκόσμια ανησυχία, ενεπλάκησαν και οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, πραγματοποιώντας βομβαρδισμούς σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι διαπραγματεύσεις διακόπηκαν, ενώ δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα επανάληψη των συνομιλιών παρότι η κατάπαυση του πυρός — που ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον — έχει τερματίσει προσωρινά τη σύρραξη.