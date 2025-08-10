Η ιρανική δικαιοσύνη ξεκίνησε επίσημες έρευνες σε βάρος είκοσι ατόμων που συνελήφθησαν πρόσφατα, καθώς θεωρούνται ύποπτοι για σχέσεις με το Ισραήλ, το οποίο παραμένει ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο, σηματοδοτώντας νέα ένταση στις ήδη επιβαρυμένες διμερείς σχέσεις.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής δικαστικής εξουσίας, Ασγάρ Τζαχανγκίρ, επισήμανε σε συνέντευξη Τύπου ότι «οι υποθέσεις αυτές τέθηκαν αμέσως υπό την επίβλεψη ανακριτών και αποτελούν αντικείμενο ερευνών», υπογραμμίζοντας την προτεραιότητα που δίνεται από τις αρχές στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων πράξεων κατασκοπείας.

Νέες συλλήψεις υπό τον φόβο κατασκοπείας

Στις 28 Ιουλίου, η ιρανική υπηρεσία αντικατασκοπίας ανακοίνωσε τη σύλληψη 20 κατασκόπων, μεταξύ των οποίων ενεργούς και βοηθητικούς πράκτορες της Μοσάντ—της διάσημης ισραηλινής υπηρεσίας κατασκοπείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πολλά από τα συλληφθέντα μέλη είχαν άμεση ή έμμεση σύνδεση με αξιωματικούς της κατασκοπείας του Ισραήλ, ενώ οι επιχειρήσεις εντοπισμού τους έλαβαν χώρα σε αρκετές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης και της πρωτεύουσας Τεχεράνης.

Οι επιπτώσεις του πρόσφατου πολέμου

Ο εντοπισμός των υπόπτων ακολουθεί έναν πολύμηνο κύκλο έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, ο οποίος κορυφώθηκε τον Ιούνιο με πόλεμο 12 ημερών. Η κρίση πυροδοτήθηκε από μια άνευ προηγουμένου επίθεση της ισραηλινής αεροπορίας στη ιρανική επικράτεια, στην οποία η Τεχεράνη απάντησε με μαζική εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων και drones.

Η ισραηλινή επίθεση είχε θανάσιμες συνέπειες για ανώτερους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς και για διακεκριμένους επιστήμονες που εργάζονταν στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Επίσης, επλήγησαν πολιτικοί στόχοι και στρατιωτικές υποδομές, με εκατοντάδες αμάχους να βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα. Σύμφωνα με επίσημες πηγές, τουλάχιστον δέκα Ιρανοί πυρηνικοί επιστήμονες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών.

Αντιδράσεις και εκτελέσεις για συνεργασία με το Ισραήλ

Μετά το τέλος των μαχών, στις οποίες εμπλέκονταν και οι ΗΠΑ με βομβαρδισμούς σε κρίσιμες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, η ιρανική ηγεσία δεσμεύθηκε ότι θα προχωρήσει με ταχείες δίκες όλων όσοι θεωρούνται ύποπτοι για συνεργασία με το Ισραήλ. Οι αρχές έχουν ανακοινώσει έκτοτε πολλαπλές συλλήψεις υπόπτων που φέρονται να ενήργησαν υπέρ της Μοσάντ, αλλά και εκτελέσεις καταδικασθέντων για κατασκοπεία.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ρουζμπέ Βαντί, ο οποίος εκτελέστηκε την περασμένη Τετάρτη, έχοντας καταδικαστεί για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ. Κατηγορήθηκε μεταξύ άλλων ότι είχε παραδώσει πληροφορίες στην ισραηλινή υπηρεσία κατασκοπείας για επιστήμονα που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων FARS, ο Βαντί εργαζόταν στο ινστιτούτο έρευνας για τις πυρηνικές επιστήμες και τεχνολογίες, υπό την αιγίδα της ιρανικής επιτροπής ατομικής ενέργειας. Επιπλέον, φέρεται να είχε συνεργαστεί στη σύνταξη ακαδημαϊκού άρθρου με δύο πυρηνικούς επιστήμονες που σκοτώθηκαν στον πρόσφατο πόλεμο, προσθέτοντας νέα στοιχεία στην ήδη σύνθετη υπόθεση.