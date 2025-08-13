Η αντίστροφη μέτρηση για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια έχει ξεκινήσει και το βράδυ της Πέμπτης, το μοναδικό πράγμα που έχει σημασία, είναι να καταφέρει ο Δικέφαλος να προκριθεί στην επόμενη φάση των play off του Conference League.

Προσωπικά, δεν με ενδιαφέρει καθόλου ο τρόπος για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι η ΑΕΚ να πάρει το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση, είτε στα 90’, είτε στα 120’, είτε ακόμα και στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Δεν με απασχολεί αν θα είναι νίκη με 3-0 ή με… 0,5-0. Φτάνει να γίνει το επόμενο βήμα, διότι δε θέλω καν να σκεφτώ, τι θα γίνει αν έχουμε τα περσινά.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε έκκληση στον κόσμο. Για να φτάσει ο προπονητής της ΑΕΚ σε αυτό το σημείο αλλά τόσο βάσει της διαθεσιμότητας εισιτηρίων που υπήρχε το βράδυ της Τετάρτης στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ, όσο και λόγω του κλειστού πετάλου εξαιτίας της τιμωρίας, αν στη Νέα Φιλαδέλφεια κοπούν 15 – 17 χιλιάδες εισιτήρια θα είναι… υπέρβαση.

Η ΑΕΚ χρειάζεται τον κόσμο της, ο οποίος δεν την έχει αφήσει ποτέ. Στα πραγματικά άσχημα ήταν «παρών». Βεβαίως όταν παραμονές 15Αύγουστου βάζεις τέτοιες τιμές, μάλλον σαν ΠΑΕ κάτι δεν κάνεις καλά. Αλλά είναι δικαίωμά τους να επιλέγουν την οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσουν και ας αναλάβουν το όποιο κόστος τους αναλογεί.

Θεωρητικά προβλήματα δεν υπάρχουν. Ο Μάρκο Νίκολιτς (θα) έχει τη δυνατότητα να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Ο Άρης Λεμεσού δεν έχει την ποιότητα της ΑΕΚ, η οποία είναι το φαβορί, αλλά όπως έδειξε και στην Κύπρο, μόνο αμελητέα ποσότητα δεν είναι. Δεν είναι λίγο για μία χαμηλότερης δυναμικότητας ομάδα να επιστρέφει από το 0-2, όποιες και αν είναι οι συνθήκες του αγώνα.

Η ΑΕΚ όπως προανέφερα χρειάζεται τη στήριξη του κόσμου της, αλλά πρέπει και η ίδια να βγάλει προσωπικότητα και αποφασιστικότητα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να βγάλει θέληση, πρέπει οι παίκτες της να κερδίσουν κάθε πρώτη και δεύτερη μπάλα και να μην επιτρέψουν στον Άρη να «χτυπήσει» στην κόντρα.

Αν καταφέρουν οι «κιτρινόμαυροι» να κρατήσουν ένα ακόμα clean sheet το γκολ είτε αργά, είτε γρήγορα μπορεί να έρθει. Ακόμα και στο… 90’, ακόμα και από τον… Πιερό, τον οποίο έσπευσαν να κράξουν πριν από το πιο κρίσιμο παιχνίδι μέχρι το επόμενο. Το μοναδικό σέντερ φορ που έχει αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ στο ρόστερ της. Αυτόν φρόντισαν να βγάλουν προς πώληση, να του κάνουν αφιερώματα για το πόσους μήνες έχει να σκοράρει. Φρόντισαν να του φτιάξουν την ψυχολογία και να τον «προστατέψουν».

Το βράδυ της Πέμπτης δεν έχει καμία απολύτως σημασία, αν γουστάρεις ή αντιπαθείς, τον Στρακόσα, τον Ρότα, τον Πήλιο, τον Μάνταλο, τον Πιερό, ή τον… Μαρσιάλ. Παίζει η ΑΕΚ και αυτό που μετράει αν την αγαπάς είναι να τη δεις να περνάει στην επόμενη φάση.