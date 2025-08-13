Πριν η Βασίλισσα Καμίλα ταξιδέψει στο Μπαλμόραλ για τις ετήσιες διακοπές της βασιλικής οικογένειας στη Σκωτία, έκανε διακοπές στη Μεσόγειο με την οικογένειά της. Η Βασίλισσα φωτογραφήθηκε στα ανοιχτά των ακτών της Ελλάδας με το σούπερ γιοτ Zenobia, αξίας περίπου 40 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Zenobia ανήκει στον επιχειρηματία και φιλάνθρωπο, Γουάφικ Σαΐντ με καταγωγή από τη Συρία και τη Σαουδική Αραβία.

«Η οικογένεια Πάρκερ-Μπόουλς είναι στενοί φίλοι μου για πάνω από 40 χρόνια», δήλωσε ο Σαΐντ στην Mirror. «Ο Τομ Πάρκερ-Μπόουλς ήταν στο σχολείο με τον γιο μου, και ο Τομ και η Λώρα είναι σαν παιδιά για μένα. Έχουμε παραμείνει φίλοι τόσο με τον Ταξίαρχο Πάρκερ-Μπόουλς(πρώην σύζυγο της Καμίλα, Άντριου), όσο και με τη Βασίλισσα από τότε».

Πρόσθεσε: «Είναι φυσικό για μένα να προσφέρω το σκάφος μου σε στενούς φίλους όταν δεν το χρησιμοποιώ. Γι’ αυτό χάρηκα που το πρόσφερα στην οικογένεια και χάρηκα που έμαθα ότι απολαμβάνει χρόνο με τα παιδιά και τα εγγόνια της».

Σύμφωνα με το YachtCharterFleet, το οποίο απαριθμεί όλα τα superyachts, το Zenobia μπορεί να φιλοξενήσει 12 άτομα σε έξι σουίτες, με μία VIP καμπίνα.

Ο Σαΐντ και η οικογένειά του έχουν δωρίσει εκατομμύρια στο Συντηρητικό κόμμα του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, και συγκεκριμένα μεσολάβησε στη συμφωνία όπλων Al Yamamah μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ηνωμένου Βασιλείου τη δεκαετία του 1980, όπου το Ηνωμένο Βασίλειο πούλησε στρατιωτικό εξοπλισμό στη Σαουδική Αραβία. Το 2016, η Barclays απέσυρε τους λογαριασμούς του και ο Σαΐντ μήνυσε την τράπεζα. Υπερασπίστηκε τις πράξεις του ενώ συζητούσε να δανείσει το γιοτ του στη Βασίλισσα.

«Σχετικά με την προηγούμενη δουλειά μου, ιδιαίτερα την Al Yamamah: το 1983 η τότε πρωθυπουργός, Μάργκαρετ Θάτσερ, μου ζήτησε να συμβουλεύσω στις διαπραγματεύσεις με τη σαουδαραβική κυβέρνηση. Παραμένω περήφανος που ήμουν μέρος αυτού που η ίδια αποκάλεσε την ομάδα της «που παλεύει για τη Βρετανία»», δήλωσε στην Mirror. «Η συμφωνία, η μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγών που έχει σημειωθεί ποτέ στη Βρετανία, απέφερε περίπου 43 δισεκατομμύρια λίρες για βρετανικές εταιρείες και υποστήριξε πάνω από 30.000 θέσεις εργασίας στον τομέα της άμυνας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε όσους επικρίνουν τον ρόλο μου θα προτιμούσαν να είχα αρνηθεί και η σύμβαση να πάει αλλού; Δεν έχω αγοράσει ούτε πουλήσει ποτέ ούτε ένα σουγιά και οποιοσδήποτε άλλος ισχυρισμός θα ήταν ψευδής και επιζήμιος». Η συμφωνία ερευνήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Πρόσθεσε: «Το 2016, η Barclays έκλεισε λανθασμένα τους λογαριασμούς μου, πιστεύοντας ότι κατοικούσα στη Συρία. Αφού μήνυσα, η τράπεζα ζήτησε δημόσια συγγνώμη, επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε καμία αδικοπραγία από εμένα ή την οικογένειά μου και συνέβαλε στα δικαστικά μου έξοδα για την υπεράσπιση των συμφερόντων μου σε αυτήν την υπόθεση».

Σχετικά με την ιδιότητα της συζύγου του, Ρόζμαρι, ως ψηφοφόρου και δωρητή του Συντηρητικού Κόμματος, ο Σαΐντ σημείωσε: «Δεν βλέπω πώς οι πολιτικές της πεποιθήσεις σχετίζονται με τη φιλία μας με την οικογένεια Πάρκερ-Μπόουλς».

Ωστόσο, αυτό εγείρει ανησυχίες, καθώς ο Βασιλιάς Κάρολος υποτίθεται ότι θα παραμείνει πολιτικά αμερόληπτος στον ρόλο του ως Αρχηγός Κράτους. «Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει συνταγματική μοναρχία, που σημαίνει ότι ενώ ο Βασιλιάς είναι ο Αρχηγός του Κράτους, παραμένει πολιτικά αμερόληπτος», σημειώνει ο ιστότοπος της βασιλικής οικογένειας, προσθέτοντας ότι ο Βασιλιάς Κάρολος «παραμένει πολιτικά ουδέτερος σε όλα τα θέματα».

Έτσι, το ταξίδι της Βασίλισσας Καμίλα έχει δεχθεί κριτική στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Τα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας θα πρέπει πραγματικά να λαμβάνουν υπόψη την αντίληψη του κοινού για τέτοια επεισόδια, είτε βρίσκονται σε διακοπές είτε σε επίσημες δουλειές», δήλωσε ο υπουργός των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Νόρμαν Μπέικερ, στην εφημερίδα Mirror. «Εκπροσωπούν τη χώρα ανά πάσα στιγμή και, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι ότι έχουν έλλειψη μετρητών. Αυτή δεν είναι μια καλή εικόνα για την Καμίλα, ειδικά όταν οι σχέσεις μεταξύ των βασιλικών και των συνεργατών τους δικαίως αμφισβητούνται».