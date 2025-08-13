Έκθεση έργων Ελλήνων καλλιτεχνών και ποιητών αφιερωμένη στην ζωή και στο έργο του μεγάλου μας συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακoθήκη (Βασιλική του Αγίου Μάρκου) του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, έως 20 Αυγούστου, με ελεύθερη είσοδο.

Η έκθεση που έχει τον γενικό τίτλο: «Mίκης Θεοδωράκης: Ο Κρητικός Οικουμενικός Έλληνας», διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος για την περαιτέρω ανάδειξη και διάδοση του έργου του Μίκη Θεοδωράκη με τίτλο:΄΄Η Πνευματική και Μουσική Δωρεά του Μίκη Θεοδωράκη στον Ελληνικό Λαό΄΄με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων του Μίκη Θεοδωράκη, την συνδρομή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών- Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, της Ένωση Ελλήνων Χαρακτών, την συμμετοχή διακεκριμένων καλλιτεχνών και σπουδαίων ποιητών, εκλεκτών ομιλητών και εξαιρετικών μουσικών-ερμηνευτών. Στον χώρο εκτίθενται εικαστικά και ποιητικά έργα τα οποία δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για το συγκεκριμένο αφιέρωμα.

Πληροφορίες Έκθεσης:

Εργαστήριο Χαρακτικής – Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν: Αγάπη Ηλιοπούλου, Αναστάσιος Νικολάου, Ευάγγελος Βούλγαρης, Χρυστάλλα Φωκά, Αφροδίτη Γρηγορίου, Δανάη Σκουλαράκου, Χριστίνα Τερζάκη, Σοφία Παππά, Αναστασία Φούκα, Γιάννα Καλογιάννη, Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος, Φιλοθέη Μπίντα, Απόστολος Αναγνωσταράς, Φωτεινή Διαμαντοπούλου, Μαρίνα Παππά, Ξένια Γιαννουλάτου. Υπό την εποπτεία του Καθηγητή Κωνσταντίνου Μιχαλόπουλου

Ένωση Ελλήνων Χαρακτών. Συμμετέχουν: Οδυσσέας Αννιτσάκης, Ρένα Ηλία Ανούση, Ειρήνη Αντωνιάδη, Ζαχαρίας Αρβανίτης, Στέλλα Βαρδάκη, Αργυρή Βασιλάκου, Ελένη Δερβίσογλου, Ελισάβετ Διονυσσοπούλου, Κωστής Ζερβογιάννης-Χαιρέτης, Θεοδοσία Π., Κατερίνα ΘηβαίουΜιχάλης Κότσαρης, Δήμητρα Κουμαντάκη, Αναστασία Κωνσταντάκου, Χρυσάνθη Μάλαμα, Βαλεντίνη Μαυροδόγλου, Ιωάννης Μονογυιός, Πολυτίμη Μαρία Μπενάκη, Μαρίνα Μπόμπου, Μιμή Πετροπούλου Δημητράκη, Παναγιώτης Πριστούρης, Θωμαΐς Σαμάντζη, Ρουμπίνα Σαρελάκου, Δήμητρα Σιατερλή, Βαρβάρα Σιδέρη, Ιωάννα Σπανάκη, Γιάννης Στεφανάκης, Στάθης Σωτήρχος, Έλσα Τσιτουρίδου, Μιχάλης Φαλκώνης,Τάνια Δρογώση, Masior Edyta, Juddy Attwood, Pino Pandolfini, Μαρία Αρετάκη, Νίκος Γκιάκας

Ομαδικό Έργο: Μαριέττα Στούμπη, Γιώργος Τσέλιος, Θεοδότη Αγγελάκη, Λένια Μπλέτσου, Com.odd.or

Παρουσιάζονται έργα της μεγάλης Ελληνίδας Χαράκτριας Βάσω Κατράκη(1914-1988).

“MIKIS SATELLITES” – Βερολίνο 2023. Video art project του Αστέρη Κούτουλα. Σε συνεργασία με τους: Μιχάλη Αργυρού, Αχιλλέας Γκατζόπουλος, Γιώργος Κολιός, Ίνα Κούτουλα.

Καλλιτέχνες που ενέπνευσε ο Μίκης Θεοδωράκης: Γιώργος Αργυράκης(1938-2022) – συμμετοχή με χαρακτικά, μεταξύ αυτών προσωπογραφίες του Μίκη και αντιστασιακές αφίσες της δεκαετία του 1970, Βερολίνο. Κυριάκος Ρόκος – γλυπτό “Guerer – Νύχτα Μαγικιά”, 2003, Σχέδιο “Μνήμη Μίκη Θεοδωράκη”, 2006. Δημήτρης Ράτσικας – Σχέδια “Πορτραίτα του Μίκη”, 1973, Παρίσι.

Η έκθεση επίσης φιλοξενεί έργα που φιλοτεχνήθηκαν από μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου υπό την εποπτεία του δασκάλου τους Νικήτα Κακουδάκη στα containers στα οποία συνεχίζουν να ζουν μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2021.

Μαρτυρίες και προσωπικές αφηγήσεις από τη βιολόγο Λαοκρατία Λάκκα, για την περίοδο της εξορίας του Μίκη, τις συναναστροφές του με καλλιτέχνες, φοιτητές, επιστήμονες και ανθρώπους του αντιδικτατορικού αγώνα στο Παρίσι.

Ιστορικά τεκμήρια που αφορούν τη σχέση του Μίκη με τον Joseph Beuys παραχωρεί η Ρέα Σριγγάρη-Thonges, Ιστορικός Τέχνης και Αρχαιολόγος, με αναφορές από το βιβλίο της Η Επανάσταση Είμαστε Εμείς και την κοινή τους τηλεοπτική εμφάνιση στη Γερμανία το 1973, με θέμα: «Πολιτικοποίηση μέσω της Τέχνης».

Ποιητές που συμμετέχουν με τα κείμενά τους: Νάσος Βαγενάς: Η αρμονία των ουρανίων σφαιρών, Γιώργος Βέης: Με τον Μίκη Θεοδωράκη στην Ε’ Ήπειρο, Ζέφη Δαράκη: Άτιτλο – Αίμα, Γιώργος Μαρκόπουλος: Η Μουσική του Μίκη σφράγισε τη ζωή μου, Αθηνά Παπαδάκη: Ανεπίδοτη γραφή στον Μίκη Θεοδωράκη, Μανόλης Πρατικάκης: Άτιτλο, Λιάνα Σακελλίου: Η Παύση Εκεί Που Δεν Υπήρχε, Θανάσης Χατζόπουλος: Ο καβαλάρης τ’ ουρανού, Δήμητρα Χριστοδούλου: Άτιτλο, Τηλέμαχος Χυτήρης: Μίκης Θεοδωράκης.

Ιδέα και Οργάνωση: Φωτεινή Κοκολάκη, Eικαστικός,Υπεύθυνη του Πολιτισμικού Προγράμματος με τίτλο: ΄΄Η Πνευματική και Μουσική Δωρεά του Μίκη Θεοδωράκη στον Ελληνικό Λαό΄΄