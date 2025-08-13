Δραματική εξακολουθεί να είναι για δεύτερη ημέρα η κατάσταση στη Ζάκυνθο, με το πύρινο μέτωπο να κινείται απειλητικά πάνω από τα χωριά Παντοκράτορα και Μουζάκι.

Στους πρόποδες του Παντοκράτορα βρίσκονται οι δυνάμεις της Τροχαίας, έχοντας αποκόψει την κυκλοφορία και συμβάλλοντας στην έγκαιρη εκκένωση των οικισμών, ιδιαίτερα των μεγαλύτερων σε ηλικία και των ευπαθών ομάδων, όπως αναφέρει το imerazante.gr. Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να μην κατευθύνονται προς τους οικισμούς και να υπακούουν στις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Στα 20.000 στρέμματα εκτιμώνται οι καμένες εκτάσεις

Οι πρώτες εκτιμήσεις από τα δορυφορικά δεδομένα για τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Ζάκυνθο αναφέρουν, ότι έχουν καεί περίπου 20.000 στρέμματα με δασικές και αγροτικές εκτάσεις, σύμφωνα με το ermisnews.gr. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκεται για δεύτερο 24ωρο επί ποδός, ενώ η πλήρης καταγραφή στα καμένα θα γίνει, αφού πρώτα σβήσουν οι φωτιές.