Το σύνολο του προσωπικού καθαριότητας του Δήμου Μήλου, μαζί με τον στόλο των απορριμματοφόρων, οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα του νησιού, έπειτα από καταγγελία που όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή είναι ανυπόστατη.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Μήλου κάνει λόγο για στοχοποίηση της υπηρεσίας καθαριότητας και παραλύση της λειτουργίας της, εν μέσω τουριστικής περιόδου, υπογραμμίζοντας ότι το περιστατικό πλήττει πρωτίστως τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου:

Η Μήλος σήμερα βιώνει προμελετημένη παράλυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Μετά από στοχευμένη και ανυπόστατη καταγγελία, το σύνολο του προσωπικού Καθαριότητας και ολόκληρος ο στόλος απορριμματοφόρων του Δήμου κρατούνται, αφήνοντας το νησί χωρίς δυνατότητα αποκομιδής απορριμμάτων.

Δεν πρόκειται για απλή παρεξήγηση.

Δεν πρόκειται για «τεχνικό πρόβλημα» ή τυχαίο περιστατικό, αλλά για ευθεία υπονόμευση των καθημερινών αγώνων μας για ένα καλύτερο νησί.

Επέλεξαν να “χτυπήσουν” την καρδιά των υπηρεσιών μας, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διάστημα.

Η πράξη αυτή δεν στρέφεται μόνο κατά της Δημοτικής Αρχής – στρέφεται κατά ολόκληρης της Μήλου, των κατοίκων και των επισκεπτών, στην αιχμή της τουριστικής περιόδου, εις βάρος της δημόσιας υγείας, της εικόνας και της οικονομίας ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ ΜΑΣ!

Απαιτούμε άμεση παρέμβαση από την Πολιτεία και την Κυβέρνηση.

Η λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας πρέπει να αποκατασταθεί ΤΩΡΑ.

Η Μήλος δεν θα γίνει το πεδίο ξεκαθαρίσματος μικροπολιτικών λογαριασμών.

Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι προσβολή για κάθε κάτοικο και κάθε επισκέπτη.

Το νησί μας αξίζει προστασία – και την απαιτούμε εδώ και τώρα.