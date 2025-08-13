Νέα πυρκαγιά ξέσπασε μέσα στην νύχτα, αυτή τη φορά στο νομό Ιωαννίνων και συγκεκριμένα σε δασική περιοχή του Πετσαλίου.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η πυρκαγιά κινήθηκε με ταχύτατα προς τον οικισμό Πρωτόπαπας του Δήμου Ζίτσας, ο οποίος εκκενώθηκε μετά από μήνυμα του 112. Στο χωριό βρίσκονται ήδη οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και πεζοπόρα τμήματα, ενώ σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, προκειμένου να συμβάλλουν για την εκκένωση και την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πρωτόπαππα απομακρυνθείτε προς #Λιγοψά ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν, οι κάτοικοι πρέπει να κατευθυνθούν προς την Λιγοψά.