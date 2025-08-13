Με ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Μαγνησία, αυτή τη φορά στην Αλόννησο, μεταξύ δύο συντρόφων οι οποίοι αποφάσισαν να ταξιδέψουν στο νησί για διακοπές, προκειμένου να προσπαθήσουν να σώσουν την σχέση τους, ασχολήθηκε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ενώ το ζευγάρι απολάμβανε τις διακοπές του στο νησί των Σποράδων, ένα τηλεφώνημα στάθηκε αρκετό, για να ξεσπάσει ο 53χρονος σε σκηνές ζηλοτυπίας και να απειλήσει την 51χρονη σύντροφό του, ότι θα «σφάξει» την ίδια, το παιδί της και τον πρώην σύζυγό της. Η γυναίκα έζησε έναν εφιάλτη καθ’ όλη τη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου. Το απόγευμα του Σαββάτου, η 51χρονη πήγε στην τουαλέτα του δωματίου, όπου διέμεναν και έλαβε κλήση από άγνωστο αριθμό, που αργότερα αποδείχθηκε, ότι ανήκε στην καθαρίστρια του σπιτιού της.

Ο σύντροφός της μη γνωρίζοντας ποιος την καλούσε και εξακολουθώντας να έχει έντονα συναισθήματα για εκείνη, παρά την κρίση στην σχέση τους, ξέσπασε σε σκηνή ζηλοτυπίας θεωρώντας ότι η 51χρονη βρήκε τον αντικαταστάτη του. Η ένταση συνεχίστηκε μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι, οπότε ο 53χρονος, σύμφωνα με την κατάθεση της γυναίκας, απείλησε ότι θα «σφάξει» εκείνη, την κόρη της και τον πρώην σύζυγό της, εξαπολύοντας παράλληλα ύβρεις και προσβολές. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε προς το λιμάνι για να επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής, προκειμένου να επιστρέψει στον Βόλο. Καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο πλοίο, αποφάσισε να κλείσει άλλο δωμάτιο στο νησί για να διανυκτερεύσει.

Περίπου στις 5:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο 53χρονος πήγε εκ νέου στο λιμάνι, σε μία ακόμη προσπάθεια να φύγει. Όμως, λίγες ώρες νωρίτερα, η 51χρονη είχε καταγγείλει τις απειλές και την εξύβριση στην Αστυνομία, με αποτέλεσμα να συλληφθεί στο λιμάνι. Σήμερα, Τρίτη 12 Αυγούστου, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου ισχυρίστηκε, ότι όσα υποστηρίζει η γυναίκα, είναι ψέματα, ενώ εκτίμησε πως στόχος της είναι δια μέσου της οδού της καταγγελίας να τον… αποτρέψει από την οριστική απόφαση του χωρισμού.

Η παθούσα, μεταξύ άλλων, κατέθεσε στο δικαστήριο, ότι έχουν υπάρξει και άλλα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν, κατά τα οποία την είχε πιάσει και από τον λαιμό, ωστόσο, όπως ανέφερε, δεν τον κατήγγειλε ποτέ, γιατί της υποσχόταν πως… θα άλλαζε χαρακτήρα.