Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σε περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εντατικής δράσης της ΕΛ.ΑΣ. για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένεται νεότερη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. για τα αποτελέσματα της επιχείρησης.