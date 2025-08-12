Ο αριθμός των μεταναστών που έφθασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο διασχίζοντας τη Μάγχη με μικρές λέμβους ξεπέρασε το ορόσημο των 50.000 από την ανάληψη της εξουσίας από τους Εργατικούς την περασμένη χρονιά, σύμφωνα με νέα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα από τις 5 Ιουλίου 2024 έως και τις 11 Αυγούστου 2025, καταγράφηκαν 50.271 αφίξεις με αυτόν τον επικίνδυνο τρόπο, ενώ μόνο εντός του 2025 έφτασαν 27.029 άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

Αυξανόμενη ανησυχία για τις μεταναστευτικές ροές

Το ζήτημα αποτελεί σημείο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς ο Εργατικός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει θέσει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση των παράνομων διαπλεύσεων, και ιδιαίτερα τη δράση των δικτύων διακινητών, στο πλαίσιο της μεταναστευτικής του πολιτικής.

Η χρονιά-ρεκόρ ως σήμερα ήταν το 2022, οπότε 45.774 μετανάστες διέσχισαν τη Μάγχη προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά από μια σχετική μείωση το 2023, πέρσι παρατηρήθηκε αισθητή αύξηση στους παράνομους διάπλους (36.800 καταγεγραμμένες αφίξεις), ενώ τα νέα δεδομένα για το 2025 υποδηλώνουν πιθανό νέο ρεκόρ ροών.

Πολιτικές αντιδράσεις για τη διαχείριση της κρίσης

Ο Στάρμερ βρίσκεται υπό συνεχή πίεση, ιδίως από το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK, που σημειώνει άνοδο σε ποσοστά δημοτικότητας σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Κριτική ασκεί επίσης η επικεφαλής της αντιπολίτευσης των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, η οποία, σχολιάζοντας τις κυβερνητικές ενέργειες, δήλωσε: «Το σχέδιο του Εργατικού Κόμματος για να εξαλείψει τις συμμορίες ήταν μονάχα ένα σύνθημα. Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από την άφιξη στην εξουσία των Εργατικών και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο».

Η διαρκής αύξηση των αφίξεων διατηρεί το μεταναστευτικό ζήτημα στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενισχύοντας τις πιέσεις προς την κυβέρνηση για αποτελεσματικότερη διαχείριση και έλεγχο των ροών.