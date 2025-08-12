Μια έκθεση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από υπηρεσία του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ ισχυρίζεται πως δεν καταγράφονται ενδείξεις γενικευμένου υποσιτισμού στη Λωρίδα της Γάζας, αμφισβητώντας ευθέως τις προειδοποιήσεις του ΟΗΕ για τον επικείμενο «μαζικό λιμό» στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, η COGAT – αρμόδια για το συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας στα παλαιστινιακά εδάφη που βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο – δήλωσε πως, κατόπιν «ενδελεχούς αξιολόγησης» των δεδομένων και των στοιχείων που έχει καταχωρίσει η Χαμάς για τους θανάτους από υποσιτισμό, δεν προκύπτει πως το φαινόμενο είναι εκτεταμένο.

Τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Λωρίδας της Γάζας, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς, κάνουν λόγο για 227 θανάτους από πείνα, εκ των οποίων τα 103 είναι παιδιά. Η COGAT, ωστόσο, εντοπίζει «σημαντική απόκλιση» ανάμεσα σε αυτά τα στοιχεία και στις καταγεγραμμένες περιπτώσεις που αναρτώνται σε ΜΜΕ και κοινωνικά δίκτυα, αμφισβητώντας τη αξιοπιστία των αναφορών.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ανάλυση των θανάτων σε ατομικό επίπεδο δείχνει πως οι περισσότεροι «έπασχαν από προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις» που οδήγησαν στην επιδείνωση της υγείας τους, χωρίς να σχετίζεται απαραίτητα με τη διατροφική τους κατάσταση. Η υπηρεσία επισημαίνει πως οι «ακραίες περιπτώσεις» δεν αντανακλούν τη γενικότερη εικόνα του πληθυσμού στη Γάζα.

Καταλήγοντας, η COGAT διατείνεται πως δεν εντοπίζονται «σημάδια γενικευμένου υποσιτισμού» και καταγγέλλει τη «κυνική εκμετάλλευση τραγικών εικόνων» από τη Χαμάς.

Σκληρή αντίδραση της Χαμάς και διεθνών οργανισμών

Απαντώντας, η κυβέρνηση της Χαμάς εξέδωσε σήμερα εκτενή ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για «αντίκρουση των ψεμάτων» της COGAT, χαρακτηρίζοντάς την έκθεση ως «απελπισμένη και μάταιη προσπάθεια συγκάλυψης ενός διεθνώς καταγεγραμμένου εγκλήματος: της συστηματικής λιμοκτονίας» του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας.

Υπενθυμίζεται πως από την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης στη Γάζα μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ έχει θέσει σε καθεστώς πολιορκίας περισσότερους από δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους, εφαρμόζοντας έναν πλήρη ανθρωπιστικό αποκλεισμό. Ο αποκλεισμός ξεκίνησε αρχές Μαρτίου, χαλάρωσε προσωρινά το Μάιο και εκ νέου στα τέλη Ιουλίου, υπό το βάρος της διεθνούς πίεσης.

Το παλαιστινιακό αυτό έδαφος εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ ο ΟΗΕ προειδοποιεί για «εκτεταμένο λιμό» και ζητά επείγουσα μαζική τροφοδοσία ειδών πρώτης ανάγκης.

Ανησυχητικά τα στοιχεία διεθνών οργανισμών για τον υποσιτισμό

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε πως 148 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα από υποσιτισμό από τις αρχές του έτους, ενώ σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των 5 ετών έχουν διαγνωστεί με οξύ υποσιτισμό κατά τον Ιούλιο – αριθμός που αποτελεί τη μεγαλύτερη μηνιαία καταγραφή μέχρι σήμερα σύμφωνα με τον Οργανισμό.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων (WFP) εκτιμά ότι «περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού δεν τρώει για πολλές συνεχόμενες ημέρες». Σημειώνει ακόμη «απότομη αύξηση του οξέος υποσιτισμού», με πάνω από 300.000 παιδιά να διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου μεταφέρουν καθημερινά εικόνες χάους κατά τις διανομές ανθρωπιστικής βοήθειας, είτε αυτή φτάνει οδικώς, είτε με ρίψεις από αέρος, επιβεβαιώνοντας το δύσκολο ανθρωπιστικό τοπίο στη Γάζα.

Τέλος, ο επικεφαλής της αποστολής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα Παλαιστινιακά Εδάφη, τονίζει σε σημερινή του συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «ο υποσιτισμός στη Γάζα είναι μια πραγματικότητα, εξελίσσεται ραγδαία και επηρεάζει ολόκληρο τον πληθυσμό», αγγίζοντας ακόμη και τη μεσαία τάξη.