Τα αποκαλυπτήρια των ανδριάντων του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο στις 9 Αυγούστου, κοντά στο κοιμητήριο Παραλιμνίου, σε σχετική εκδήλωση.

Παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, συγγενών των δύο αδικοχαμένων νέων και πολλών μοτοσυκλετιστών, εστάλη για μια ακόμη χρονιά το μήνυμα προς την τουρκική πλευρά για την 29χρονη ατιμωρησία των υπευθύνων και την καθυστέρηση στην εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης από τον ΟΗΕ.

Οι δύο νέοι, που έπεσαν νεκροί από τα χέρια του «Αττίλα» το 1996 τιμούνται στο νησί της Αφροδίτης κι αυτό το καλοκαίρι ως ηρωομάρτυρες, παραμένοντας σύμβολα στενά συνδεδεμένα με τον αντικατοχικό αγώνα για την απελευθέρωση της Κύπρου.

Το μνημείο αυτό εμφανίζει τους δύο φονευθέντες Ελληνοκύπριους στις τελευταίες στιγμές τους: τον Τάσο Ισαάκ στο οδόφραγμα της Δερύνειας στις 11 Αυγούστου του 1996, όπου ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τους Τούρκους, να υψώνει το αριστερό του χέρι απέναντι στους διχοτομιστές της πατρίδας του, ενώ ο Σολωμός Σολωμού εμφανίζεται πάνω στον ιστό, σε μια προσπάθειά του να κατεβάσει την τουρκική σημαία, λίγο πριν δεχθεί τους θανάσιμους πυροβολισμούς στις 14 Αυγούστου του 1996.

Το μνημείο των Ισαάκ – Σολωμού αποτελεί μια πρωτοβουλία του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας, ενώ το φιλοτέχνησε ο γλύπτης Φίλιππος Γιαπάνης, αναδεικνύοντας, μέσα κι από αυτήν την τέχνη, μαζί με την μουσική και την ηθοποιία, την προσφορά τους, καθώς και το άδικο τέλος τους, που αποτελεί μια ανοιχτή πληγή έως σήμερα.

Ούτε η Κρήτη ξέχασε

Ωστόσο, σε ένα άλλο νησί, πιο δυτικά της Μεγαλονήσου, στην Κρήτη, κάποιοι δημιούργησαν έναν αντίστοιχο ανδριάντα στην Αξό του Μυλοποτάμου Ρεθύμνης, με τον Σολωμό Σολωμού πάλι να έχει σκαρφαλώσει στον ιστό, ώστε να κατεβάσει την τουρκική σημαία. Ένας φόρος τιμής, λοιπόν, αποτίεται σε αυτούς, που για τα ιδανικά τους, «με τον Χάρο γίναν φίλοι» και «με τσιγάρο φύγανε στα χείλη».

Επιμέλεια: Σταύρος Μαρινόπουλος