Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών (SBU) ανακοίνωσε σήμερα επιτυχημένη επιχείρηση με τη χρήση drones κατά αποθήκης μαχητικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UCAV) τύπου Shahed στη ρωσική δημοκρατία του Ταταρστάν. Το πλήγμα σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 1.300 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, υποδηλώνοντας την αυξανόμενη επιχειρησιακή δυνατότητα της Ουκρανίας για απομακρυσμένες επιθέσεις.

Σύμφωνα με την SBU, αυτό αποτελεί το δεύτερο χτύπημα τέτοιου τύπου μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών. Η υπηρεσία υπογραμμίζει ότι «εικόνες που βιντεοσκοπήθηκαν από κατοίκους της περιοχής επιβεβαιώνουν πως η εγκατάσταση επλήγη», ενισχύοντας έτσι την αξιοπιστία των σχετικών πληροφοριών.