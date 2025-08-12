Οι στρατιωτικές εξελίξεις στην ανατολική Ουκρανία επιταχύνονται, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται σε μια νέα, κρίσιμη φάση. Το μέτωπο γύρω από τις πόλεις Ποκρόφσκ και Ντομπροπίλια έχει μετατραπεί σε πεδίο σφοδρών μαχών, με τον ουκρανικό στρατό να χαρακτηρίζει τις συγκρούσεις «εξαιρετικά δύσκολες». Στόχος του Κιέβου είναι να ανακοπεί η ρωσική προέλαση, η οποία φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερη δυναμική το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, ρωσικές μονάδες προσπαθούν να παρακάμψουν τις αμυντικές γραμμές των ουκρανικών δυνάμεων. Παρά το γεγονός ότι κάποιες από αυτές έχουν ήδη εξουδετερωθεί, οι μάχες στην περιοχή συνεχίζονται αμείωτες. Η κατάσταση επί του εδάφους παραμένει ρευστή, ενώ αναλυτές εκφράζουν φόβους για περαιτέρω διάσπαση της ουκρανικής άμυνας.

Ταυτόχρονα, η Ουκρανία επεκτείνει τη δράση της στο εσωτερικό της Ρωσίας μέσω επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε ότι την Τρίτη, ουκρανικά drones έπληξαν στρατιωτική εγκατάσταση στο Ταταρστάν σε απόσταση περίπου 1.300 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα— η οποία χρησιμοποιείται για την αποθήκευση επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου Shahed. Πρόκειται για το δεύτερο τέτοιο πλήγμα μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, γεγονός που ενισχύει τη στρατηγική της Ουκρανίας να πλήξει τις ρωσικές δυνατότητες από απόσταση. Το χτύπημα επιβεβαιώθηκε από βίντεο που κατέγραψαν κάτοικοι της περιοχής.

Παράλληλα, αυξημένος είναι ο συναγερμός στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος παραμένει υπό ρωσικό έλεγχο. Το Ουκρανικό Υπουργείο Ενέργειας γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκε καπνός κοντά στο λιμάνι εμπορευμάτων του σταθμού. Αν και διευκρινίζεται πως το περιστατικό σημειώθηκε εκτός του προστατευμένου πυρηνικού περιβλήματος, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια και τις πιθανές συνέπειες της φωτιάς.

Προέλαση της Ρωσίας και στρατηγικές επιδιώξεις του Κρεμλίνου

Η κατάσταση στις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας εξελίσσεται με τρόπο που προκαλεί έντονη ανησυχία στο Κίεβο. Ο ρωσικός στρατός έχει σημειώσει προώθηση σχεδόν 15 χιλιομέτρων σε έναν στενό διάδρομο παράλληλα με την πόλη Ντομπροπίλια, η οποία αποτελεί πλέον κρίσιμο κόμβο ανεφοδιασμού. Η πόλη βρίσκεται βόρεια της Ποκρόφσκ, μιας ισχυρά οχυρωμένης περιοχής που πλέον απειλείται με περικύκλωση από τις ρωσικές δυνάμεις.

Η συγκεκριμένη πρόοδος των ρωσικών δυνάμεων δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τις ουκρανικές γραμμές ανεφοδιασμού και, εάν συνεχιστεί, ενδέχεται να αποκόψει την πρόσβαση της Ντομπροπίλια προς το Κραματόρσκ την ανεπίσημη «πρωτεύουσα» των ουκρανικών δυνάμεων στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Στρατιωτικοί αναλυτές, τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Δύση, εκτιμούν ότι αυτή η προέλαση αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές επιτυχίες της Ρωσίας τον τελευταίο χρόνο. Επιπλέον, ενισχύει την ικανότητα του Κρεμλίνου να υπερκεράσει τις εκτεταμένες αμυντικές οχυρώσεις που χτίστηκαν από το Κίεβο τους προηγούμενους μήνες.

Ο φόβος του Ζελένσκι εν όψει της συνάντησης Τραμπ–Πούτιν

Η χρονική συγκυρία των εξελίξεων στο πεδίο είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την Ουκρανία. Την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πολυαναμενόμενη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φοβάται ότι ο Πούτιν ενδέχεται να αξιοποιήσει τη συνάντηση για να παγιώσει τα κέρδη της Ρωσίας στο πεδίο και να ενισχύσει τη διεθνή θέση του, την ώρα που οι ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση άμυνας και αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και πυρομαχικά.

Την ίδια στιγμή, το Κίεβο δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από την Ουάσιγκτον για την αναζήτηση διπλωματικής διεξόδου στον πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βασικός στρατιωτικός και πολιτικός υποστηρικτής της Ουκρανίας φαίνεται να εξετάζουν το ενδεχόμενο πολιτικής λύσης, γεγονός που εντείνει τους φόβους ότι μια συμφωνία ενδέχεται να επιτευχθεί εις βάρος των ουκρανικών συμφερόντων.

Η Ουκρανική Υπηρεσία Πληροφοριών (SBU) ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε με drones αποθήκη μαχητικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UCAV) μεγάλου βεληνεκούς, τύπου Shahed, στη ρωσική δημοκρατία του Ταταρστάν, σε απόσταση περίπου 1.300 χιλιομέτρων από την Ουκρανία.

Τέλος σύμφωνα με την SBU, πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο πλήγμα σε διάστημα τεσσάρων ημερών, συμπληρώνοντας πως εικόνες που βιντεοσκόπησαν κάτοικοι της περιοχής επιβεβαιώνουν πως η εγκατάσταση επλήγη.