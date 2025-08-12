Το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν στέλνει χιλιάδες Βορειοκορεάτες στη Ρωσία για να εργαστούν κάτω από εξοντωτικές συνθήκες, καλύπτοντας τις τεράστιες ελλείψεις εργατικού δυναμικού που αντιμετωπίζει η Μόσχα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Με τον ρωσικό ανδρικό πληθυσμό αποδεκατισμένο είτε λόγω επιστράτευσης, θανάτων στο πεδίο της μάχης, τραυματισμών ή μαζικής φυγής στο εξωτερικό, η Ρωσία στρέφεται σε φθηνό και εύκολα ελεγχόμενο εργατικό δυναμικό από τη Βόρεια Κορέα.

Πάνω από 10.000 εργάτες το 2024

Σύμφωνα με πηγές των νοτιοκορεατικών υπηρεσιών πληροφοριών, μόνο το 2024 στάλθηκαν στη Ρωσία περισσότεροι από 10.000 Βορειοκορεάτες εργάτες, ενώ οι προβλέψεις κάνουν λόγο για πάνω από 50.000 συνολικά μέχρι το τέλος του έτους.

Η πλειονότητα απασχολείται σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα, ενώ άλλοι εργάζονται σε εργοστάσια ενδυμάτων και εταιρείες πληροφορικής κατά παράβαση των κυρώσεων του ΟΗΕ, που απαγορεύουν την απασχόληση Βορειοκορεατών στο εξωτερικό.

Επισήμως, πάνω από 13.000 Βορειοκορεάτες εισήλθαν στη Ρωσία μέσα στο 2024, με τους 8.000 να αποκτούν «φοιτητική» βίζα τακτική που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις.

Εργασία 18 ώρες την ημέρα – μόλις δύο μέρες άδεια τον χρόνο

Το BBC μίλησε με έξι πρώην Βορειοκορεάτες εργάτες που κατάφεραν να διαφύγουν από τη Ρωσία. Όλοι περιέγραψαν συνθήκες εξουθενωτικής και απάνθρωπης εργασίας.

Οι εργάτες ξυπνούσαν στις 6 το πρωί και εργάζονταν μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, με μόλις δύο ημέρες άδεια τον χρόνο. Όσοι εξαντλούνταν και προσπαθούσαν να ξεκουραστούν μέσα στην ημέρα, ξυλοκοπούνταν από τους επιτηρητές.

Ένας από τους πρώην εργάτες, ο Τάε, περιέγραψε ότι τα χέρια του είχαν παραλύσει από την κόπωση, ενώ ο Τσαν ανέφερε πως έβλεπε συναδέλφους του να κοιμούνται όρθιοι από την εξάντληση.

Οι εργάτες ζουν υπό συνεχή παρακολούθηση από πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών της Βόρειας Κορέας, περιορισμένοι μέσα σε εργοτάξια, κοιμούνται σε βρώμικα κοντέινερ ή σε πατώματα ημιτελών κτηρίων. Οι χώροι είναι γεμάτοι έντομα και δεν διαθέτουν επαρκή θέρμανση ή φωτισμό.

Ένας εργάτης ο Ναμ, τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από ύψος τεσσάρων μέτρων, αλλά δεν του επετράπη ούτε να φύγει από το εργοτάξιο για να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

«Είναι φθηνοί, υπάκουοι και δεν δημιουργούν προβλήματα»

Ο καθηγητής Αντρέι Λάνκοφ από το Πανεπιστήμιο Κουκμίν στη Σεούλ σχολίασε ότι για τη Ρωσία οι Βορειοκορεάτες είναι «η ιδανική λύση»: φθηνό, πειθαρχημένο εργατικό δυναμικό που δεν διαμαρτύρεται.

Ο καθηγητής Κανγκ Ντονγκ-γουάν που έχει μιλήσει με δεκάδες Βορειοκορεάτες εργάτες στη Ρωσία, υπογράμμισε πως οι συνθήκες είναι «άθλιες» και «επικίνδυνες», καθώς οι εργάτες δουλεύουν ακόμα και τη νύχτα, στο σκοτάδι, χωρίς βασικά μέσα προστασίας.

Τα λεφτά πάνε στην Πιονγιάνγκ – «Είναι σαν στρατόπεδο εργασίας»

Παρά τις ελπίδες των εργατών για μια καλύτερη ζωή, τα περισσότερα χρήματα που κερδίζουν πηγαίνουν απευθείας στα κρατικά ταμεία της Βόρειας Κορέας. Οι ίδιοι λαμβάνουν ελάχιστα συνήθως 100 με 200 δολάρια τον μήνα, και αυτά αφού επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Ο Τάε περιέγραψε την απογοήτευσή του όταν έμαθε ότι εργάτες από χώρες της Κεντρικής Ασίας στη Ρωσία λάμβαναν πενταπλάσιους μισθούς για λιγότερη δουλειά. «Ήταν σαν να ζούσαμε σε στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας. Μια φυλακή χωρίς κάγκελα», είπε χαρακτηριστικά.