Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας προχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην κατάρριψη 25 μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) που επιχειρούσαν στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Ραστόφ και του Στάβραπαλ Κράι.

Όπως επισημαίνεται, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δίνει στη δημοσιότητα αριθμούς για τα καταρριφθέντα drones, χωρίς να διευκρινίζει τον συνολικό αριθμό των μη επανδρωμένων οχημάτων που εξαπέλυσαν οι ουκρανικές δυνάμεις. Σε σχετική ανακοίνωση, αρμόδιοι του υπουργείου πληροφορούν μόνο για τον αριθμό των “καταρριφθέντων” και όχι για την έκταση της επιχείρησης από την ουκρανική πλευρά.