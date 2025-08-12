Η Λιθουανία ανακοινώνει την έναρξη ενός νέου προγράμματος εκπαίδευσης στη χρήση και διαχείριση drones, που απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε μαθητές, με προγραμματισμένη έναρξη για τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, το πρώτο στάδιο του προγράμματος περιλαμβάνει τη δημιουργία τριών κέντρων εκπαίδευσης drones στη χώρα της Βαλτικής, ενώ ο συνολικός αριθμός αυτών των κέντρων αναμένεται να φτάσει τα εννέα τα επόμενα χρόνια.

Όπως τόνισε η υπουργός Άμυνας Ντόβιλε Σακαλιένε, «σχεδιάζουμε 15.500 ενήλικες και 7.000 παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες ελέγχου drones έως το 2028», επισημαίνοντας τον φιλόδοξο χαρακτήρα της πρωτοβουλίας.

Η Λιθουανία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με πληθυσμό 2,8 εκατομμυρίων, βρίσκεται σε γεωπολιτικά ευαίσθητη θέση, συνορεύοντας με το ρωσικό θύλακα Καλίνινγκραντ και τη Λευκορωσία, σύμμαχο της Ρωσίας.

Εκπαίδευση προσαρμοσμένη σε όλες τις ηλικίες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται με ειδικές ενότητες, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες τόσο των ενηλίκων όσο και των μαθητών, με προσαρμοσμένο περιεχόμενο για κάθε ηλικιακή ομάδα.

Βασικός στόχος είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων στον έλεγχο και την τεχνολογία των drones, ενισχύοντας παράλληλα την πολιτική αντίσταση του πληθυσμού σε περιόδους κρίσης ή πολέμου.

Επενδύσεις και στρατηγική σημασία για την άμυνα

Για την υλοποίηση του προγράμματος προγραμματίζεται επένδυση άνω των 3,3 εκατομμυρίων ευρώ και η δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία μεταξύ του υπουργείου Άμυνας και του υπουργείου Παιδείας.

Τα drones αποτελούν κρίσιμο εργαλείο στη σύγχρονη στρατιωτική τακτική και η Λιθουανία επιδιώκει να ενδυναμώσει τη βιομηχανία άμυνάς της, αλλά και τις επιχειρησιακές της δυνατότητες, μέσω της ανάπτυξης και παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σημειώνεται πως στο παρελθόν, το υπουργείο Άμυνας έχει διοργανώσει σεμινάρια και εκδηλώσεις κατάρτισης για τη θεωρητική και πρακτική χρήση των drones, θεμελιώνοντας την καλλιέργεια εξειδικευμένων δεξιοτήτων στον πληθυσμό της χώρας.