Η δεύτερη αναμέτρηση της Εθνικής πόλο Γυναικών Κ20, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Βραζιλία, άφησε πικρή γεύση. Στη διαδικασία της «ρώσικης ρουλέτας» των πέναλτι, η Ελλάδα ηττήθηκε με 5-4 από τις ΗΠΑ.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας πήρε έναν βαθμό από αυτή την αναμέτρηση και βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας του Β’ Ομίλου με τέσσερις βαθμούς, πίσω από τις ΗΠΑ που είναι στην πρώτη με πέντε.

Η Ελλάδα προηγήθηκε με σκορ 5-2 των Αμερικανίδων και με 8-5 πριν τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου. Έπειτα ήρθε το «μπλακ άουτ» για την Εθνική, το οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι ΗΠΑ και με σερί 4-0, προηγήθηκαν με 9-8 και στη συνέχεια με 10-9.

Χάρη στο γκολ της Φωτεινής Τρίχα, η οποία ήταν κορυφαία για την Ελλάδα με πέντε τέρματα, οι πολίστριες του Γιώργου Ντόσκα ισοφάρισαν σε 10-10 και οδήγησαν τον αγώνα στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί και οι δύο ομάδες ευστόχησαν σε τέσσερα πέναλτι, ενώ οι δύο τερματοφύλακες πραγματοποίησαν δύο αποκρούσεις. Η τρίτη απόκρουση της Αμερικανίδας γκολκίπερ, στην εκτέλεση της Κρασσά, αποδείχθηκε και μοιραία για την Εθνική. Η Χάσσετ ανέλαβε το κρίσιμο πέναλτι για τις ΗΠΑ και νίκησε την Κωνσταντοπούλου και έδωσε τη νίκη στην Αμερική.

Οκτάλεπτα: 2-4, 2-2, 3-2, 3-2, πέν. 5-4.

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 2, Κοβάτσεβιτς 1, Φουράκη, Δρακωτού, Πιοβάν, Κλαψιανού, Κουρέτα 1, Μπέτα, Τριχά 5, Τζωρτζακάκη 1, Καραμπέτσου 2, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα 2.

Για τις ΗΠΑ σκόραραν οι: Όσμους 6, Χάσσερ 4, Μπονατζούντι 2, Κοέν 2, Ρέισιν 1.

Στην 3η και τελευταία αγωνιστική του ομίλου, θα κριθεί η 1η θέση, η οποία δίνει απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ουγγαρία, που ηττήθηκε από τους Ιταλούς με σκορ 9-8, την Τετάρτη 13/08, ενώ οι ΗΠΑ κοντράρονται με την Ιταλία.

Η Βαθμολογία του Β’ Ομίλου μετά το πέρας της 2ης αγωνιστικής:

1. ΗΠΑ 5

2. Ελλάδα 4

3. Ιταλία 3

4. Ουγγαρία 0