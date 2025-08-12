Στον αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Κ20 γυναικών, το οποίο διεξάγεται στη Βραζιλία, βρέθηκαν αντίπαλες η Κίνα και ο Καναδάς. Ωστόσο, η αναμέτρηση γρήγορα μετατράπηκε σε ταινία δράσης, με πρωταγωνιστή τον Κιάνου Ριβς.

Πιο συγκεκριμένα, την ώρα που ο αγώνας βρισκόταν σε εξέλιξη και η Κίνα βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 3-2, ακούστηκαν πυροβολισμοί. Αρχικά, οι αθλήτριες δεν κατάλαβαν τι είχε συμβεί και συνέχισαν να αγωνίζονται.

Οι διαιτητές, με τις κατάλληλες υποδείξεις, έβγαλαν τις πολίστριες από την πισίνα, με σκοπό να προστατευθούν και να οδηγηθούν σε ασφαλές μέρος. Μετά το πέρας του συμβάν, που διήρκησε περίπου ένα λεπτό, η αναμέτρηση συνεχίστηκε κανονικά με την Κίνα να επικρατή του Καναδά με 12-8.

#WATCH Gunshots were heard twice during the #China vs. #Canada U20 Water Polo World Championship match in Salvador, #Brazil. After the game resumed, the Chinese team finally won the game 12:8. pic.twitter.com/3AesIe7RS0 — Ifeng News (@IFENG__official) August 11, 2025

«Ο αγώνας σταμάτησε για περίπου ένα λεπτό. Οι ομάδα μας είδε πως η αστυνομία είχε υπό έλεγχο την κατάσταση», δήλωσε ο Μάρκο Αντόνιο Λέμος, επικεφαλής της ομοσπονδίας θαλάσσιων σπορ της πολιτείας Μπαΐα.

Η αστυνομία δήλωσε, ότι η αιτία των πυροβολισμών ήταν μια αντιπαράθεση με έναν φερόμενο ως τοπικό κλέφτη, που βρισκόταν έξω από τον χώρο και προσπάθησε να δραπετεύσει, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Οι θεατές ενημερώθηκαν για το συμβάν, μετά την επανέναρξη του αγώνα.

Στη συγκεκριμένη διοργάνωση βρίσκεται και η χώρα μας, η οποία επικράτησε της Ιταλίας στην πρεμιέρα με σκορ 13-11.