Κίνα: Άνοιξε το πρώτο Robot Mall στον κόσμο (vid)
Ένα εμπορικό κέντρο ρομπότ άνοιξε στο Πεκίνο, όπου πωλούνται τα πάντα, από μηχανικοί μπάτλερ μέχρι ανθρωποειδή αντίγραφα του Άλμπερτ Αϊνστάιν. Περισσότερα από 100 είδη προϊόντων διατίθενται προς πώληση στο Robot Mall, το οποίο πριν από λίγες ημέρες τις πόρτες του στην κινεζική πρωτεύουσα. Εκτός από τις πωλήσεις ρομπότ για το ευρύ κοινό, προσφέρει επίσης ανταλλακτικά […]
Μύθος ή αλήθεια ότι ακούμε μέσα σε κοχύλι τον ήχο της θάλασσας;
Πολλοί από εμάς έχουμε βάλει ένα κοχύλι στο αυτί μας, με την ελπίδα να «ακούσουμε» τον ήχο της θάλασσας. Είναι, όμως, πραγματικά αυτό που συμβαίνει ή μήπως πρόκειται για έναν διαδεδομένο μύθο; Η επιστημονική εξήγηση διαψεύδει τη ρομαντική αυτή αντίληψη. Σύμφωνα με τον Άντριου Κινγκ, διευθυντή του Κέντρου Ολοκληρωμένης Νευροεπιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και […]
Σύνδρομο του άρρωστου κτιρίου: Πότε ο κλιματισμός γίνεται κίνδυνος για την υγεία
Ο κλιματισμός μοιάζει σωτήριος στις αποπνικτικές μέρες του καλοκαιριού: ρυθμίζει τη θερμοκρασία, ελέγχει την υγρασία και κάνει ανεκτούς τους εσωτερικούς χώρους. Για αρκετούς όμως, το AC παραμένει «ύποπτο» και όχι χωρίς λόγο. Όταν ένα σύστημα δυσλειτουργεί ή δεν συντηρείται σωστά, μπορεί να αποικιστεί από παθογόνους μικροοργανισμούς και να εξελιχθεί σε πηγή αερογενών λοιμώξεων, από κοινά […]
Οι αιωνόβιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν μια «υπερφυσική» ικανότητα – Αποκαλυπτικές μελέτες
Άνθρωποι που ζουν έως τα 100 φαίνεται να διαθέτουν μια «υπερφυσική» ικανότητα να αποφεύγουν σοβαρές ασθένειες, σύμφωνα με νέα έρευνα. Δύο μεγάλες μελέτες σε ηλικιωμένους στη Σουηδία έδειξαν ότι οι αιωνόβιοι αναπτύσσουν λιγότερες ασθένειες, τις εμφανίζουν πιο αργά, και σε πολλές περιπτώσεις αποφεύγουν εντελώς τις πιο θανατηφόρες ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία — παρόλο […]
Τέλος εποχής: Ποια εταιρεία αποχαιρετά το dial-up 34 χρόνια μετά
Ύστερα από 34 χρόνια σύνδεσης στο Διαδίκτυο και ανάπτυξής του, η AOL γνωστοποίησε την απόφασή της να διακόψει οριστικά την παροχή υπηρεσιών dial-up internet τον Σεπτέμβριο του 2025. Έτσι, γράφεται το τέλος ενός κεφαλαίου που σημάδεψε τη μαζική είσοδο εκατομμυρίων ανθρώπων στην ψηφιακή εποχή. Η AOL αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη διαδικτυακή επανάσταση των 90s, […]