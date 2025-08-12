Σε εξέλιξη παραμένει η μάχη που δίνουν οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τον έλεγχο της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει αναζωπυρωθεί στο δήμο Βόλβης, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Νωρίτερα, μέσω της υπηρεσίας 112 απεστάλη προειδοποίηση για εκκένωση του οικισμού του Βαϊοχωρίου, καλώντας τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς τη Νυμφόπετρα για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με την αστυνομία, το χωριό εκκενώθηκε με επιτυχία, ενώ, όπως έγινε γνωστό, δεν κρίθηκε απαραίτητη η απομάκρυνση των διαμενόντων στη δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο.

Εναέρια υποστήριξη στο έργο της κατάσβεσης

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, επιχείρησαν και δύο ελικόπτερα με σκοπό να ενισχύσουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των μετώπων της πυρκαγιάς.