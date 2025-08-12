Δραματικές στιγμές στην Αχαΐα όπου το τριπλό μέτωπο πυρκαγιάς μαίνεται ανεξέλεγκτο και μάλιστα την ώρα που ο ήλιος έδυε, άρχισε να κινείται ακόμη πιο απειλητικά προς την παραλία Βραχναίικα της Πάτρας.

Χιλιάδες άνθρωποι είναι στους δρόμους καθώς ριπές ανέμου 9 μποφόρ κατευθύνουν τις φλόγες προς κάθε κατεύθυνση.

Ηδη στην παραλία σκάφη του Λιμενικού αλλά και ιδιωτικά πλεούμενα ξεκίνησαν με το τελευταίο φως του ήλιου να απεγκλωβίζουν κατοίκους από την παράκτια γραμμή από τα Καμίνια μέχρι τα Βραχναίικα.