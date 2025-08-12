Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στις περιοχές Ποταμιά – Πισπιλούντα Χάλανδρα Χίου. Γιά την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Με το πλοίο της γραμμής θα αναχωρήσει μονάδα της ΕΜΟΔΕ από τη Μυτιλήνη για τη Χίο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φλόγες καίνε χορτολιβαδική και δασική έκταση, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.

Απανωτά μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις οικισμών :

Στις 16:29 ήχησε για ακόμη μία φορά το 112 για απομάκρυνση από τις περιοχές Βολισσός, Λιμνιά, Λήμνος, Χωρή προς την πόλη της Χίου.

Στις 15:37 ήχησε το 112 για απομάκρυνση από την περιοχή περιοχή Σπαρτούντα προς Καρδάμυλα.

Στις 15:37 ήχησε το 112 για απομάκρυνση από τις περιοχές Πιραμά και Παρπαριά προς Βολισσό.

Ήχησε 112. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πισπιλούντα και Νέα Ποταμιά Χίου απομακρυνθείτε προς Βολισσό».

