Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στις περιοχές Ποταμιά – Πισπιλούντα Χάλανδρα Χίου. Γιά την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Με το πλοίο της γραμμής θα αναχωρήσει μονάδα της ΕΜΟΔΕ από τη Μυτιλήνη για τη Χίο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φλόγες καίνε χορτολιβαδική και δασική έκταση, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.
Απανωτά μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις οικισμών :
Στις 16:29 ήχησε για ακόμη μία φορά το 112 για απομάκρυνση από τις περιοχές Βολισσός, Λιμνιά, Λήμνος, Χωρή προς την πόλη της Χίου.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Βολισσός #Λιμνιά #Λήμνος #Χωρή #Χίου απομακρυνθείτε προς την πόλη της #Χίου
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
Στις 15:37 ήχησε το 112 για απομάκρυνση από την περιοχή περιοχή Σπαρτούντα προς Καρδάμυλα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Σπαρτούντα #Χίου απομακρυνθείτε προς #Καρδάμυλα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
Στις 15:37 ήχησε το 112 για απομάκρυνση από τις περιοχές Πιραμά και Παρπαριά προς Βολισσό.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Πιραμά και #Παρπαριά #Χίου απομακρυνθείτε προς #Βολισσό
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
Ήχησε 112. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πισπιλούντα και Νέα Ποταμιά Χίου απομακρυνθείτε προς Βολισσό».
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πισπιλούντα και #Νέα_Ποταμιά #Χίου απομακρυνθείτε προς #Βολισσό
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα Χίου. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025