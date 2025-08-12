Ελλάδα

Οριοθετήθηκαν οι φωτιές σε Πευκόφυτο Αγίου Στεφάνου και Αμμότοπο Άρτας. Η φωτιά που ξέσπασε σήμερα λίγο πριν τις 15:00 σε αγροτοδασική περιοχή στο Πευκόφυτο Αγίου Στεφάνου έχει πλέον οριοθετηθεί. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, καθώς και 3 ελικόπτερα. Λίγο μετά τις 15:00, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή Πευκόφυτο, από […]