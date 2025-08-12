Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας, στο Μεσολόγγι.
Αν βρίσκεστε στην περιοχή Στάμνα Αιτωλοακαρνανίας απομακρυνθείτε προς Μεσολόγγι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει μήνυμα του 112 που στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Στάμνα #Αιτωλοακαρνανίας απομακρυνθείτε προς #Μεσολόγγι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025