Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στον Δήμο Αποκόρωνα, όταν φορτηγό όχημα βαρέως τύπου τυλίχθηκε στις φλόγες, σε σημείο έξω από το χωριό ανάμεσα σε Κεφαλά και Ξηροστέρνη. Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει «άγνωστη», γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές αρχές.

Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν καθοριστική. Συνολικά τέσσερα οχήματα και οκτώ πυροσβέστες βρέθηκαν στο σημείο, καταφέρνοντας να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί σε αγροτολιβαδικές εκτάσεις της κατάφυτης περιοχής.

Εκτεταμένες ζημιές στο όχημα – Έρευνα για τα αίτια

Το φορτηγό υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ η Πυροσβεστική έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διαλευκάνει τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Παρά την καταστροφή του οχήματος, η έγκαιρη αντίδραση των δυνάμεων πυρόσβεσης απέτρεψε τον κίνδυνο ευρύτερης οικολογικής καταστροφής στην ευρύτερη περιοχή του Αποκόρωνα.