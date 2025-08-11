αναζητήση
Θρίλερ στον αέρα για 160 επιβάτες από Ρόδο προς Τελ Αβίβ: Πώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα πάνω από το αεροδρόμιο

Αεροπλάνο από την Ρόδο με κατεύθυνση το Τελ Αβίβ, αντιμετώπιζε προβλήματα με το σύστημα προσγείωσης, κατά πάσα πιθανότητα με το κλείδωμα των τροχών

Θρίλερ στον αέρα για 160 επιβάτες από Ρόδο προς Τελ Αβίβ: Πώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα πάνω από το αεροδρόμιο
TANEA Newsroom 11/08/2025, 20:24
Η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η πτήση IZ076 με αεροπλάνο της Arkia από τη Ρόδο, με τελικό προορισμό το Τελ Αβίβ βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόβλημα στο κλείδωμα των τροχών. Αν οι τροχοί δεν κλειδώσουν, υπάρχει περίπτωση κατά την προσγείωση να «λυγίσουν» και το αεροσκάφος ουσιαστικά να συντριβεί.

Προσγειώθηκε με ασφάλεια το αεροπλάνο της Άρκια

Η πτήση της Arkia από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ προσγειώθηκε εν τέλει με ασφάλεια μετά από κήρυξη έκτακτης ανάγκης και τρεις αποτυχημένες απόπειρες λόγω προβλημάτων με το σύστημα προσγείωσης. Το αεροπλάνο έκανε κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο και απόπειρες προσγείωσης που δεν ευοδώθηκαν.

Πλάνα που κυκλοφόρησαν στην πλατφόρμα Χ δείχνουν την πτήση της Arkia από τη Ρόδο, με 160 επιβάτες, να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με τους τροχούς εν τέλει κατεβασμένους.

Οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις στο αεροδρόμιο είχαν ανασταλεί υπό τον φόβο υποχώρησης των τροχών και συντριβής. Πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα βρίσκονταν σε κατάσταση συναγερμού.

