Θρίλερ στον αέρα για 160 επιβάτες από Ρόδο προς Τελ Αβίβ: Πώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα πάνω από το αεροδρόμιο

Η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η πτήση IZ076 με αεροπλάνο της Arkia από τη Ρόδο, με τελικό προορισμό το Τελ Αβίβ βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόβλημα στο κλείδωμα των τροχών. Αν οι τροχοί δεν κλειδώσουν, υπάρχει περίπτωση κατά την προσγείωση να «λυγίσουν» και το αεροσκάφος ουσιαστικά να συντριβεί.

Arkia plane landing at Ben-Gurion after reported gear malfunction. Video not mine. pic.twitter.com/ZmQIE2Cmk1 — Joshua Davidovich (@Josh_Davidovich) August 11, 2025

Προσγειώθηκε με ασφάλεια το αεροπλάνο της Άρκια