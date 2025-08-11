Ποτέ κανένας ποδοσφαιριστής, δεν «φταίει» αν φοράει μία φανέλα ή αν παίζει βασικός και είναι αναντικατάστατος ή χρησιμοποιείται για 5’.

Κανένας δεν άνοιξε την πόρτα ενός club για να πει: «Ήρθα». Από καταβολής ποδοσφαίρου, τους παίκτες τους επιλέγουν οι Τεχνικοί Διευθυντές σε συνεργασία με τους προπονητές για να έχουν συγκεκριμένους ρόλους.

Και οι τελευταίοι είναι πάντα οι υπόλογοι, γιατί και για πόσο χρησιμοποιούν τον κάθε ποδοσφαιριστή και κρίνονται βάσει του αποτελέσματος. Πάντα σε αυτή την εξίσωση υπάρχει και η εκάστοτε διοίκηση, η οποία αποφασίζει το μπάτζετ και ορίζει ένα ποσό είτε αρχικά, είτε κατά… περίπτωση.

Θα αναφέρω ένα προσωπικό παράδειγμα. Στον Πέτρο Μάνταλο έκανα τα προηγούμενα χρόνια πολύ αυστηρή κριτική. Δεν είχα ποτέ κάτι προσωπικό μαζί του. Τώρα στα 34α του, σε ένα νέο ρόλο ανταποκρίνεται εξαιρετικά και απόλυτα στα θέλω του προπονητή και δεν μπορώ παρά να του βγάλω το καπέλο! Δίνει τον καλύτερό του εαυτό και ξεχωρίζει. Αρέσει, δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα!

Όμως, αν για παράδειγμα κάνει ένα λάθος το οποίο θα κοστίσει την Πέμπτη (χτυπάω τρεις φορές ξύλο), θα φταίει ο… Μάνταλος (στη θέση του βάλτε όποιον παίκτη θέλετε εσείς) ή το γεγονός ότι δεν έχει αποκτηθεί εγκαίρως παίκτης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για τη συγκεκριμένη θέση; Που και ο… νέος μπορεί να έρθει και να κάνει αυτός το λάθος, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Παράδειγμα φέρνω το τονίζω για να μην παρεξηγηθώ.

Από πέρσι το καλοκαίρι, όταν και άνοιξε το θέμα του δεξιού μπακ στον κόσμο της ΑΕΚ, τόσο ο Λάζαρος Ρότα, όσο και ο Μόουζες Οντουμπάτζο ακούνε τα εξ αμάξης. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτοί δεν κάνουν. Μήπως έκανε η ΑΕΚ κίνηση να τον ή να τους αλλάξει το Γενάρη; Μήπως έχει κάνει μέχρι στιγμής; ΌΧΙ!

Φταίει ο Ρότα που παίζει βασικός; Φταίει ο Νίκολιτς που τον χρησιμοποιεί; Γιατί έχει κάποιον άλλο; Μήπως φταίει ο Ριμπάλτα που δεν έχει πάρει άλλο παίκτη; Και αν δεν έχει πάρει γιατί συμβαίνει αυτό; Μήπως φταίει κάτι άλλο; Γιατί δεν έχει κάνει κίνηση η ΑΕΚ να φέρει δεξί μπακ;

Τα ίδια και χειρότερα ίσχυαν από πέρσι στην περίπτωση του αριστερού μπακ. Μήπως θέλετε να καθίσουμε να αναλύσουμε ποιος φταίει που η ΑΕΚ λέει ότι δαπάνησε 2,3 εκατ. ευρώ για να πάρει τον Τζέιμς Πένραϊς και στα τρία επίσημα παιχνίδια ο Σκωτσέζος δεν έχει παίξει δευτερόλεπτο και βλέπει την πλάτη του Πήλιου; Είναι θέμα ετοιμότητας; Είναι θέμα προσαρμογής; Είναι τακτικό;

Θέλετε να αναλύσουμε την περίπτωση του Φράντζι Πιερό; Αποκτήθηκε πέρσι για να είναι αλλαγή του Λιβάι Γκαρσία. Λίγες μέρες μετά η ΑΕΚ απέκτησε και τον Αντονί Μαρσιάλ για βασικό και «έκαψε» μόνη της τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Πλέον ο Μάρκο Νίκολιτς έχει φτάσει στο σημείο να χρησιμοποιεί τον επιθετικό από την Αϊτή ως βασικό (μαζί με τον Ζίνι) και τον Γάλλο να τον έχει διαγράψει από την ευρωπαϊκή λίστα!

Μήπως θέλετε να καθίσουμε να αναλύσουμε γιατί ο Σέρβος προπονητής έφτασε στο σημείο μετά την κίνηση απόκτησης του Λούκα Γιόβιτς να σπεύσει να πετάξει έξω τον Μαρσιάλ και να συμπεριλάβει τον συμπατριώτη του ο οποίος το πολύ – πολύ να μπορεί να παίξει 20’ – 30’ στη ρεβάνς με τον Απόλλωνα Λεμεσού;

Προσέξτε δε λέω ότι αυτοί που αποκτήθηκαν είναι κακοί ποδοσφαιριστές. Είναι όμως ένα ουσιαστικό θέμα το γεγονός ότι η ΑΕΚ έσπευσε να δηλώσει τον Ραζβάν Μαρίν, έσπευσε να δηλώσει τον Λούκα Γιόβιτς και θα σπεύσει να δηλώσει και τον όποιο αμυντικό χαφ αποκτήσει μετά τον Άρη Λεμεσού (αν προκριθεί) για να είναι διαθέσιμος στη… ρεβάνς με την Άντερλεχτ.

Το γεγονός ότι σε καθημερινή βάση στοχοποιούνται ποδοσφαιριστές στο όνομα της «κριτικής» δεν έχει πλάκα. Διάβασα κάπου ότι ο Πιερό έχει να βάλει γκολ έξι μήνες. Μόνος του ήρθε, ή μόνος του θα φύγει; Ο Μαρσιάλ επίσης έξι μήνες έχει να βάλει γκολ και το χειρότερο με τον τελευταίο είναι ότι έχει να παίξει μπάλα έξι μήνες!

Υπάρχει μία πραγματικότητα και είναι ωμή: Κανένας, μα… κανένας ποδοσφαιριστής δε θα βγει να πει: «Ελάτε να τα βρούμε να φύγω επειδή τρώω κράξιμο στα social». Αν κάποιος δεν κάνει σε μία ομάδα, οι επιλογές είναι συγκεκριμένες: Ή τον «παρκάρεις», ή τον πουλάς (αν μπορείς), ή τον δίνεις δανεικό, ή πορεύεσαι με αυτόν και μετά ως οργανισμός αναλαμβάνεις το κόστος των επιλογών που κάνεις.