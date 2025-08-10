Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τροφική δηλητηρίαση στην Ιταλία, η οποία συνδέεται με αλλαντίαση, μετά την κατανάλωση σάντουιτς που περιείχαν μπρόκολο και γουακαμόλε. Η υπόθεση συγκλονίζει την ιταλική κοινωνία, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των τροφίμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες, τα κρούσματα συνδέονται με βάζα με μπρόκολο σε λάδι, τα οποία εκτιμάται ότι αποτέλεσαν την πηγή της τοξικής μόλυνσης. Τα σάντουιτς διατέθηκαν από την ίδια καντίνα, που πλέον βρίσκεται υπό αυστηρό υγειονομικό έλεγχο.

Μεταξύ των θυμάτων, ξεχωρίζει η περίπτωση της 38χρονης Roberta Pitzalis, η οποία έχασε τη ζωή της λίγες ώρες αφότου κατανάλωσε μολυσμένο γουακαμόλε σε καντίνα στο Monserrato του Κάλιαρι, στη Σαρδηνία. Παρά την άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Το πρώτο θύμα φέρεται να ήταν ο 52χρονος Luigi Di Sarno από τη Νάπολη, ο οποίος υπέκυψε ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, έπειτα από κατανάλωση σάντουιτς με μολυσμένο λουκάνικο και μπρόκολο που είχε αγοράσει από πλανόδιο πωλητή στο Diamante, στην επαρχία της Κοζέντσα. Η νεκροψία αναμένεται να επιβεβαιώσει την αιτία θανάτου και τη σύνδεσή της με την αλλαντίαση.

Αύξηση των κρουσμάτων και εντατική αντιμετώπιση

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται ακόμη εννέα άτομα, στην πλειονότητά τους νεαρά άτομα, με δύο 17χρονους στην εντατική και δύο γυναίκες 40 ετών επίσης σε σοβαρή κατάσταση. Η υγειονομική Αρχή έχει προχωρήσει στη δέσμευση όλων των τροφίμων της συγκεκριμένης καντίνας.

Οι ασθενείς εκδήλωσαν τυπικά συμπτώματα αλλαντίασης όπως θολή όραση, εμετούς και μυϊκή αδυναμία. Τους χορηγήθηκε άμεσα ο ορός της βοτουλινικής τοξίνης, ο οποίος διατίθεται αποκλειστικά από το υπουργείο Υγείας και διανέμεται μόνο μέσω του Κέντρου Ελέγχου Δηλητηριάσεων της Λομβαρδίας. Όπως δήλωσαν οι υγειονομικές αρχές: «Κανένα περιφερειακό ή νοσοκομειακό ίδρυμα της χώρας δεν έχει την άδεια να αποθηκεύει το αντίδοτο στις εγκαταστάσεις του».

Νεκροί και παιδιά μεταξύ των θυμάτων – Πένθος στη Σαρδηνία

Η υγειονομική ανησυχία εντάθηκε έπειτα από το θάνατο και μιας 45χρονης γυναίκας από την Praia a Mare στην Κοζέντσα, η οποία έφαγε και αυτή από την ίδια καντίνα, ενώ έχουν καταγραφεί νοσηλείες ακόμα και εφήβων. Ειδικότερα, στα τέλη Ιουλίου, οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Κάλιαρι με συμπτώματα δηλητηρίασης.

Ανάμεσά τους και ένα 11χρονο αγόρι, το οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην εντατική του Policlinico Gemelli της Ρώμης, ενώ οι υπόλοιποι ασθενείς λαμβάνουν ιατρική φροντίδα σε άλλα νοσηλευτήρια της Σαρδηνίας. Οι γιατροί ετοιμάζουν χειρουργική επέμβαση προκειμένου να σταθεροποιηθεί η αναπνοή του παιδιού.

Ως ένδειξη πένθους, ο δήμαρχος του Monserrato, Τομάζο Λότσι, ακύρωσε όλες τις εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη γιορτή του Αγίου Λορέντζο, επιτρέποντας μόνο την περιφορά. Σε δήλωσή του τόνισε: «Είμαστε κοντά στο πένθος της οικογένειας».

Δικαστική παρέμβαση και υγειονομικός αποκλεισμός

Η Εισαγγελία της Παβία έχει ήδη διατάξει την άμεση κατάσχεση όλων των σχετικών προϊόντων της καντίνας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα βάζα με μπρόκολο σε λάδι, τα οποία εκτιμώνται ως η πρωταρχική αιτία της διασποράς της αλλαντίασης που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Οι υγειονομικές έρευνες συνεχίζονται, ενώ παραμένει σε ισχύ ο προληπτικός αποκλεισμός της μονάδας εστίασης από όπου ξεκίνησε η κρίση.