Σύμφωνα με δορυφορική λήψη που πραγματοποιήθηκε στις 9 Αυγούστου 2025, στις 12:19, η συνολική έκταση που έχει πληγεί από την πυρκαγιά της 8ης Αυγούστου στη Λαυρεωτική ανέρχεται σε 15.808 στρέμματα.
Στην εικόνα, αποτυπώνεται με σαφήνεια η περιοχή που επλήγη, ενώ με κίτρινο χρώμα σημειώνεται και η έκταση που είχε καεί σε προηγούμενη πυρκαγιά στις 26 Ιουνίου 2025, στην περιοχή Θυμάρι.
To σύνολο των εκτάσεων που κάηκαν είναι 15.808 στρέμματα, εκ των οποίων:
- 11.267 στρέμματα χορτολιβαδικές και θαμνώδεις,
- 2.519 στρέμματα ετερογενείς/γεωργικές,
- 811 στρέμματα άλλες χρήσεις,
- 643 στρέμματα βοσκότοποι,
- 440 στρέμματα ανοικτοί χώροι με ελάχιστη βλάστηση,
- 127 στρέμματα καλλιέργιες,
- 0 στρέμματα δάση/δασικές εκτάσεις.