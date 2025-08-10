Σύμφωνα με δορυφορική λήψη που πραγματοποιήθηκε στις 9 Αυγούστου 2025, στις 12:19, η συνολική έκταση που έχει πληγεί από την πυρκαγιά της 8ης Αυγούστου στη Λαυρεωτική ανέρχεται σε 15.808 στρέμματα.

Στην εικόνα, αποτυπώνεται με σαφήνεια η περιοχή που επλήγη, ενώ με κίτρινο χρώμα σημειώνεται και η έκταση που είχε καεί σε προηγούμενη πυρκαγιά στις 26 Ιουνίου 2025, στην περιοχή Θυμάρι.

To σύνολο των εκτάσεων που κάηκαν είναι 15.808 στρέμματα, εκ των οποίων: