Ο καιρός την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου θα παραμείνει σταθερός και ηλιόλουστος τις περισσότερες ημέρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα έως και την Κυριακή 17 Αυγούστου.

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο άρθρο, το μελτέμι θα συνεχίσει να πνέει ιδιαίτερα ενισχυμένο, με μικρές μόνο αλλά όχι σημαντικές αλλαγές στην έντασή του, επηρεάζοντας κυρίως τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές.

Αν και δεν μιλάμε για καύσωνα, αναμένεται ένα έντονο και προσωρινό κύμα ζέστης, το οποίο θα διαρκέσει λίγες μέρες και θα επηρεάσει κυρίως τη Δυτική Ελλάδα.

Στο επίκεντρο της ζέστης η Δυτική Ελλάδα

Από την Κυριακή 10 έως και την Τετάρτη 13 Αυγούστου, η Δυτική Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις υψηλότερες θερμοκρασίες, οι οποίες θα φτάσουν τους 40-42°C.

Περιοχές όπως η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά και η Δυτική και Νότια Πελοπόννησος θα βιώσουν τη μεγαλύτερη ένταση, ενώ στα Επτάνησα αναμένονται τιμές έως 38-40°C.

Μάλιστα, με βάση τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία, δεν αποκλείεται τοπικά ο υδράργυρος να ξεπεράσει ελαφρώς και τους 42°C στα πεδινά τμήματα της Δυτικής και Βορειοδυτικής Πελοποννήσου, την Τρίτη 12 Αυγούστου.

Ζέστη και στη Βόρεια Ελλάδα – Πιο ήπιες τιμές αλλού

Σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία καθώς και στη Θράκη, ο υδράργυρος ενδέχεται αυτές τις μέρες να φτάσει τους 39-40°C.

Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, οι μέγιστες θα κυμανθούν στους 36-38°C, λόγω της σημαντικής επίδρασης του μελτεμιού, ειδικά στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Στην Αττική, έως την Τρίτη ο υδράργυρος φαίνεται ότι θα αγγίξει τους 37°C και τοπικά και τους 38°C, με σταδιακή πτώση από την Τετάρτη.

Θερμοκρασίες στα υπόλοιπα νησιά

Στα νησιά του Αιγαίου, οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν στους 33-36°C, καθώς το μελτέμι θα λειτουργήσει ανασταλτικά, εμποδίζοντας περαιτέρω άνοδο των θερμοκρασιών. Στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικά υψηλότερες θερμοκρασίες, πιθανόν έως και 38-39°C.

Σταδιακή πτώση από τα μέσα της εβδομάδας

Από τις 13-14 Αυγούστου και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε πιο ήπια και κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα:

• έως 33-35°C στις περισσότερες περιοχές

• έως 35-37°C (πολύ τοπικά και 38°C) στα δυτικά ηπειρωτικά

Μελτέμι, θαλάσσιες μετακινήσεις και κίνδυνος πυρκαγιάς

Το μελτέμι θα διατηρηθεί ιδιαίτερα ενισχυμένο στα 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ έως και τις 17-18 Αυγούστου, με μικρές μόνο διακυμάνσεις στην έντασή του, και πιο ήπιες ημέρες την Πέμπτη και την Παρασκευή, 14 και 15 Αυγούστου αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις, ειδικά για μικρά σκάφη.

Παράλληλα, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών θα παραμείνει πολύ υψηλός, λόγω των θερμών και ξηρών συνθηκών σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους.