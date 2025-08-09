Το δημόσιο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ απαίτησε την καταβολή προστίμου-ρεκόρ ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Η πρωτοφανής αυτή κίνηση σχετίζεται με τις μαζικές διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων που σημειώθηκαν στους χώρους του πανεπιστημίου το 2024, και αποτελεί σύμφωνα με αναλυτές νέα επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ κατά των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Σε σύγκριση, το ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Columbia στη Νέα Υόρκη, είχε συμφωνήσει στο τέλος Ιουλίου να καταβάλει ποσό άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων για να διευθετήσει διαμάχη που αφορούσε κατηγορίες περί αντισημιτισμού κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων της άνοιξης του 2024, ενάντια στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Το πρόστιμο στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, ωστόσο, είναι πενταπλάσιο, θέτοντας σε δοκιμασία το μέλλον ολόκληρου του δημόσιου πανεπιστημιακού συστήματος.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του πανεπιστημίου, Τζέιμς Μίλικεν, «ως δημόσιο πανεπιστήμιο, είμαστε εξαρτημένοι από τα χρήματα των φορολογουμένων κι αν γινόταν πληρωμή τέτοιου μεγέθους θα καταστρεφόταν εντελώς το καλύτερο δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα στη χώρα, κάτι που θα προκαλούσε μεγάλη βλάβη στους φοιτητές μας και σε όλους τους Καλιφορνέζους». Ο ίδιος επισήμανε ότι η διοίκηση έχει λάβει επίσημα την απαίτηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και εξετάζει τις περαιτέρω ενέργειες.

Η στόχευση του UCLA και τα προγράμματα του UC

Ο κ. Μίλικεν, με αρμοδιότητα δέκα πανεπιστημιουπόλεις —μεταξύ αυτών και το UCLA, κεντρικό σημείο των περσινών κινητοποιήσεων και στο επίκεντρο της κυβερνητικής πίεσης— τόνισε το ζωτικής σημασίας έργο που προσφέρουν τα πανεπιστήμια του UC στα πεδία της τεχνολογίας και της ιατρικής. Αυτές οι καινοτομίες, όπως υπογράμμισε, «σώζουν ζωές, ενισχύουν την εμπιστοσύνη στην αμερικανική οικονομία και προστατεύουν την εθνική ασφάλεια».

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση Τραμπ διεκδικεί επίσης επιπλέον αποζημιώσεις ύψους 172 εκατομμυρίων δολαρίων προς εβραίους φοιτητές που φέρονται να υπέστησαν διακρίσεις ή εκφοβισμό την τελευταία χρονιά στους κόλπους του UC.

Επιπτώσεις και ευρύτερο πλαίσιο σύγκρουσης

Το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, το οποίο έχει την έδρα του στην πιο πολυπληθή και ευπορότερη πολιτεία των ΗΠΑ, θεωρείται κορυφαίο δημόσιο ακαδημαϊκό ίδρυμα της χώρας. Σε αντίθεση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια των ΗΠΑ, όπου τα δίδακτρα είναι απαγορευτικά για τη μεγάλη πλειονότητα, το UC αποτελεί σημείο αναφοράς για τη δημόσια εκπαίδευση.

Η επαναφορά του Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ στις 20 Ιανουαρίου συνοδεύτηκε από κλιμάκωση της πολιτικής πίεσης προς τα πανεπιστήμια, με τον ίδιο να θεωρείται ισχυρός υποστηρικτής του Ισραήλ. Χαρακτηριστικό ήταν το «πάγωμα» ομοσπονδιακών ενισχύσεων προς το Columbia, προκαλώντας ευρύτερες αντιδράσεις στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Το Columbia προχώρησε τελικά σε συμφωνία ύψους 221 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που σύμφωνα με ειδικούς συνέβαλε στη δημιουργία «καταστροφικού προηγουμένου» στην «αυταρχική επίθεση» της κυβέρνησης Τραμπ κατά της ανώτατης εκπαίδευσης. Συγχρόνως, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγμάτευση για εξόφληση 500 εκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και το Χάρβαρντ, το παλαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας.