Στις 16/6 ο ΑΣ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως εξουσιοδότησε τον -τότε- πρόεδρο Θανάση Κατσαρή, να υπογράψει συμφωνία με τον Τέλη Μυστακίδη για την κατασκευή της Νέας Τούμπας.

Μετά τον αναμενόμενο χαμό που ακολούθησε, διέρρευσε φήμη περί παραίτησης Κατσαρή, η οποία αιωρείτο για μέρες, επόμενες διαρροές την διέψευσαν και τελικά έγινε πράξη.

Στο διάστημα που μεσολάβησε δεν ακούστηκε λέξη για την συμφωνία με τον Μυστακίδη, ούτε φυσικά για το περιεχόμενό της. Λογικό μέχρι ενός σημείου αφού έπρεπε να ξεκαθαρίσει η διάδοχη κατάσταση, αν και τα μέλη του Δ.Σ που είχαν εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο -άρα είχαν γνώση- παρέμεναν στις θέσεις τους.

Δεκαπέντε μέρες μετά, την θέση του προέδρου ανέλαβε ο Άλκης Ησαϊάδης.

Μεσολάβησε σχεδόν άλλος ένας μήνας, με τον ΑΣ να σφυρίζει αδιάφορα για ένα ζήτημα που έκανε όλο το σύλλογο άνω κάτω.

Σύνολο, 1.5 μήνας δηλαδή.

Αποφάσισε να μιλήσει τελικά αφού η ΠΑΕ παρέδωσε το μνημόνιο κατασκευής του νέου γηπέδου, κάτι που σημαίνει πως χωρίς αυτό, οι του ΑΣ θα επέμεναν να υποδύονται τους Κινέζους.

Υπόψιν πως μετά την συνάντηση υπήρξε και ανακοίνωση της ΠΑΕ και δημοσιοποίηση του προτεινόμενου μνημονίου. Δεν ήταν τόσο το γεγονός λοιπόν, όσο «πρόκληση» που ακολούθησε και ανάγκασε τον ΑΣ να τοποθετηθεί..

Έστω κι έτσι όμως στην ανακοίνωση δεν απάντησαν επί της ουσίας, επιδόθηκαν σε αποθέωση των εαυτών τους, εξηγώντας στον κόσμο πόσο καλοί άνθρωποι είναι και πόσα έχουν προσφέρει.

Στα τέλη -όχι Μυστακίδη προς αποφυγή συσχετισμών- Ιουλίου ο ΑΣ προανήγγειλε επιτέλους συνέντευξη Τύπου, για τη Δευτέρα 4/8 προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Λίγο μετά και ανεπισήμως, γνωστοποίησε πως η συνέντευξη αναβάλλεται για την Παρασκευή 8/8, δεδομένου πως η ποδοσφαιρική ομάδα έδινε κρίσιμο Ευρωπαϊκό παιγνίδι και δεν ήθελαν να την επηρεάσουν.

Πρόκειται για έμμεση παραδοχή πως με αυτά που θα έλεγαν και κυρίως με όσα θα απέφευγαν να πουν, θα έκαναν την κατάσταση χειρότερη εν γνώσει τους.

Ας το ξεπεράσουμε όμως.

Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, άπαντες αναζητούσαν πληροφορίες για το μέρος και την ώρα, μάταια όμως.

Μέχρι που με επίσημη αυτή τη φορά ανακοίνωση, έγινε γνωστό πως μετατίθεται εκ νέου για την επόμενη Δευτέρα 11/8.

Η οποία θα παρατεθεί επίσης πριν από κρίσιμο Ευρωπαϊκό παιγνίδι, αυτή τη φορά όμως πρόκειται για λεπτομέρεια. Μια εβδομάδα πριν, η ίδια λεπτομέρεια αποτέλεσε αφορμή αναβολής.

Ο Mark Twain έλεγε πως «αν λες πάντα την αλήθεια, δεν χρειάζεται να θυμάσαι τι είπες», η αλήθεια άλλωστε είναι πάντα μία και δεν απαιτείται προσπάθεια εντοπισμού της εντός του μυαλού. Τα ψέματα που θα επικαλεστεί κάποιος είναι άπειρα, οπότε με την ευκαιρία μάθατε και πως προκύπτει αυτό που συχνά ακούτε στις ειδήσεις, για τον ύποπτο που έπεσε σε αντιφάσεις…

Σα να μην έφταναν όλα τα παραπάνω, η ανακοίνωση αναφέρει πως οι δημοσιογράφοι οφείλουν να διαπιστευτούν (!!!!) στέλνοντας τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΣ.

Διαβάζοντας το ήμουν βέβαιος πως η επόμενη προϋπόθεση θα ήταν να προσκομίσουν και Υ/Δ μέσω gov.gr ότι είναι αυτοί που είναι και όχι κάποιος άλλος, αλλά τελικά διαψεύστηκα.

Τις προηγούμενες ημέρες διεξήχθησαν δυο Ευρωπαϊκοί αγώνες στην Ελλάδα, στις συνεντεύξεις Τύπου που προηγήθηκαν, όλοι οι δημοσιογράφοι είχαν ελεύθερη πρόσβαση.

Αναφερόμαστε σε διοργάνωση διεθνούς Ομοσπονδίας και όχι σε συνέντευξη μελών ερασιτεχνικού συλλόγου.

Εννοείται πως πάντα υπάρχει έλεγχος, ίσως και επίδειξη ταυτοτήτων, διαπίστευση όμως για τέτοιο λόγο δεν έχει ζητηθεί ποτέ στα χρονικά.

Εξαίρεση αποτελούν οι συνεντεύξεις του Πρωθυπουργού και των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης κυρίως στην ΔΕΘ για λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε και αφορούν κυρίως πρακτικά ζητήματα, καθώς αν η πρόσβαση ήταν ελεύθερη θα έπρεπε να φιλοξενηθεί στο Μαρακανά.

Σε συνέντευξη Τύπου όμως του Άταμαν, του Κουντούρη, του Γκαγκάτση, του Μονεμβασιώτη, του Μεντιλίμπαρ, του Καρυπίδη έχουν ελεύθερη πρόσβαση όλοι ανεξαιρέτως οι δημοσιογράφοι, χωρίς να απαιτείται διαπίστευση.

Θα μπορούσα να αναφέρω άλλα τόσα που επιβεβαιώνουν τα ψεύδη και τις ενοχικές συμπεριφορές που μαρτυρούν την πρόθεση του ΑΣ να συνεχίσει το κρυφτούλι, μετά από τόσες απτές ενδείξεις όμως είναι περιττό.

Η προσπάθεια να κρύψουν αυτό που άπαντες έχουν αντιληφθεί, δεν είναι μόνο ουτοπικό αλλά και βλακώδες.

Μπορεί η Θεσσαλονίκη να διαθέτει προδιαγραφές μεγαλούπολης πολλά από τα χαρακτηριστικά της παραπέμπουν σε χωριό όμως, οπότε είναι απλό να εξακριβώσουν πως ακόμα και πολέμιοι του Σαββίδη-υποστηριχτές του Μυστακίδη στις τάξεις των φιλάθλων, ομολογούν πως ο ΑΣ καθοδηγείται από γαλάζιο τηλεχειριστήριο..

Προσπαθούν να παραστήσουν τις αθώες περιστερές μάλιστα, θυμίζοντας την κλασική περίπτωση που η σύζυγος συλλαμβάνει τον σύζυγο να την απατά επ΄ αυτοφώρω κι εκείνος προσπαθώντας να σκεπαστεί βιαστικά με το σεντόνι, αναφωνεί «αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις…»

Σε ελεύθερη μετάφραση «μην πιστεύεις σε αυτό που βλέπεις ή καταλαβαίνεις, πίστεψε στο δικό μου αφήγημα…»

Να συμπληρώσω επίσης, πως επειδή έστω μια φορά στη ζωή έχει συμβεί σε όλους να πούμε ψέματα -έστω και «αθώα»- καλό είναι να οργανώνουμε τις σκέψεις μας και να φτιάχνουμε σχέδιο προβλέποντας τα πολύ βασικά, ώστε να μην εκτεθούμε τόσο άγαρμπα.

Νομοτέλεια ότι θα μας καταλάβουν βέβαια, όμως το κακό είναι διπλό όταν όχι μόνο κοροϊδεύεις αλλά αντιμετωπίζεις τους υπόλοιπους ως «Αμερικανάκια».

Το ότι πρόκειται για παράγοντες Ερασιτεχνικού σωματείου, δεν σημαίνει πως η κατασκευή των ψεμάτων τους πρέπει να διέπεται από ερασιτεχνική μεθοδολογία.

Τέλος ας μην ξεχνάνε ποτέ, πως επειδή λόγω των θέσεων που κατέχουν η απόφασή τους θα είναι ιστορική, αυτή θα τους καταδιώκει μέχρι τον εορτασμό των 200 χρόνων.

Σε περίπτωση πάλι που πιστεύουν ότι δεν θα υπάρχει καταδίωξη αλλά εξύμνηση, είναι απορίας άξιον γιατί επιμένουν να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους…