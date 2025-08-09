Δημοφιλή
Γιατί ο εμβολιασμός δεν αποτελεί λύση για την ευλογιά των αιγοπροβάτων: Επτά βασικοί λόγοι
Περίπου 200.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί από ευλογιά, βυθίζοντας την ελληνική κτηνοτροφία σε κρίση. Παρά τις συζητήσεις για εμβολιασμό, οι ειδικοί κρίνουν ότι οι κίνδυνοι για παραγωγή και εξαγωγές είναι μεγαλύτεροι.
Πανσέληνος του Αυγούστου: Γιατί θα την απολαύσουμε Σάββατο και Κυριακή – Οι ανοικτοί αρχαιολογικοί χώροι
Αυτό το Σαββατοκύριακο, οι λάτρεις της έναστρου ουρανού θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία να θαυμάσουν την πανσέληνο, γνωστή και ως Πανσέληνο του Οξύρρυγχου. Σε αντίθεση με άλλες φορές, η Σελήνη θα δώσει τη δυνατότητα για παρατήρηση της ανατολής της σε δύο διαδοχικές βραδιές, προσφέροντας ένα θέαμα στον ανατολικό ουρανό κατά το σούρουπο. Η επίσημη φάση […]
Πομπηία: Δεν την εγκατέλειψαν οι κάτοικοί της, κάποιοι γύρισαν και πέθαναν μαζί της
Η Πομπηία, που ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. από τους Όσκους στις ακτές της Καμπανίας κοντά στον Βεζούβιο, αποκαλύπτει σήμερα, μέσω νέων ερευνών, μια λιγότερο γνωστή πτυχή της ιστορίας της. Παρά την ολική καταστροφή από την έκρηξη του 79 μ.Χ., αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η πόλη δεν εγκαταλείφθηκε οριστικά. Σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές μελέτες, […]
Ανακάλυψη-ορόσημο: Ιός HPV ως άμεση αιτία ενός από τους πιο κοινούς καρκίνους στον κόσμο
Μια νέα, πρωτοποριακή μελέτη αποκαλύπτει ότι ένα συχνό στέλεχος του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), γνωστό ως beta-HPV, μπορεί να προκαλεί άμεσα την ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος, και όχι μόνο να ενισχύει τις βλάβες από την υπεριώδη ακτινοβολία όπως πιστευόταν μέχρι σήμερα. Η ανακάλυψη βασίστηκε στη μελέτη μιας 34χρονης ασθενούς που έπασχε από επανεμφανιζόμενο επιθετικό […]
Μωρά… Φρανκενστάϊν: Η προσπάθεια για δημιουργία γενετικά τροποποιημένων μωρών επιστρέφει
Το 2018, ο Κινέζος επιστήμονας He Jiankui σόκαρε τον κόσμο όταν αποκάλυψε ότι δημιούργησε τα πρώτα γενετικά τροποποιημένα μωρά. Η πράξη του θεωρήθηκε ανεύθυνη και ανήθικη, οδηγώντας τον σε τριετή φυλάκιση από το κινεζικό κράτος. Σήμερα, η συζήτηση αναζωπυρώνεται: ιδιώτες επενδυτές, τεχνολόγοι, φουτουριστές και προνάταλιστες (υπέρμαχοι της αύξησης γεννήσεων) επιδιώκουν να προωθήσουν την τεχνολογία. Η Silicon […]