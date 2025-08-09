Η Σκανδιναβία αποδείχθηκε ιδανικός προορισμός για να ανακαλύψει κανείς τα οφέλη της ηλεκτρικής οδήγησης. Το πρώτο σκέλος του ταξιδιού, μήκους περίπου 600 χιλιομέτρων, ξεκίνησε με ανατολική κατεύθυνση από την Κοπεγχάγη, περνώντας από τη μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα στον κόσμο και τη σχεδόν τεσσάρων χιλιομέτρων σήραγγα Drogden. Μετά από 470 χιλιόμετρα συνεχούς πορείας, το Audi A6 e-tron πραγματοποίησε στάση για ταχεία φόρτιση: μέσα σε μόλις επτά λεπτά, ένας σταθμός ισχύος 350 kW πρόσθεσε 27 kWh στην μπαταρία. Με την αθόρυβη λειτουργία και τη σταθερότητα να κυριαρχούν, τα τελευταία 140 χιλιόμετρα μέχρι το Όσλο ολοκλήρωσαν ιδανικά το πρώτο σκέλος του ταξιδιού — μια εμπειρία που αποδεικνύει γιατί η Audi οδηγεί τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Τη δεύτερη ημέρα, οι οδηγοί άφησαν πίσω τους αστικούς αυτοκινητόδρομους και συνέχισαν σε επαρχιακούς δρόμους – στενούς, με αλλεπάλληλες στροφές, που ανέδειξαν την ευελιξία και τον δυναμικό χαρακτήρα του A6 e-tron.

Μια τελευταία στάση ταχείας φόρτισης στο 855ο χιλιόμετρο επέτρεψε την απρόσκοπτη συνέχεια του ταξιδιού, που ολοκληρώθηκε με τελικό προορισμό το Μπέργκεν. Η διαδρομή περιλάμβανε τη διάσχιση της επιβλητικής γέφυρας Hardanger, μήκους 1.380 μέτρων, και της σήραγγας Vallavik, η οποία εκτείνεται σε μήκος άνω των 7.700 μέτρων.