Ουάσιγκτον και Μόσχα επιδιώκουν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία θα παγιώσει τη ρωσική κατοχή σε ουκρανικά εδάφη, που έχει καταλάβει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εισβολής της, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Bloomberg.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας εργάζονται για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τα εδάφη, ενόψει της συνάντησης κορυφής μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, πιθανόν και την επόμενη εβδομάδα, ανέφεραν οι πηγές του πρακτορείου, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ιδιωτικές διαβουλεύσεις. Οι ΗΠΑ προσπαθούν να εξασφαλίσουν την υποστήριξη της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων για τη συμφωνία, η οποία δεν έχει κλειδώσει, ανέφεραν οι πηγές του διεθνούς πρακτορείου.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, ο Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς στη Ρωσία, καθώς και την Κριμαία, την οποία οι ρωσικές δυνάμεις προσάρτησαν παράνομα το 2014. Αυτό, θα απαιτούσε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να διατάξει την απόσυρση των στρατευμάτων από τμήματα των περιοχών Λουχάνσκ και Ντονέτσκ, που εξακολουθούν να ελέγχονται από το Κίεβο, χαρίζοντας στη Ρωσία μια νίκη, που ο στρατός της δεν μπόρεσε να επιτύχει στρατιωτικά από την έναρξη της πλήρους εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Μια τέτοια έκβαση θα αποτελούσε σημαντική νίκη για τον Πούτιν, ο οποίος εδώ και καιρό επιδιώκει άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τους όρους τερματισμού του πολέμου, που ο ίδιος ξεκίνησε, παραγκωνίζοντας την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της. Ο Ζελένσκι κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με μια δύσκολη συμφωνία, που θα τον υποχρεώνει να αποδεχτεί την απώλεια ουκρανικού εδάφους, ενώ η Ευρώπη φοβάται, ότι θα μείνει να παρακολουθεί την εκεχειρία, ενώ ο Πούτιν ανασυγκροτεί τις δυνάμεις του.

Η Ρωσία θα σταματήσει την επίθεσή της στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια της Ουκρανίας κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών μάχης στο πλαίσιο της συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές, προειδοποιώντας ότι οι όροι και τα σχέδια της συμφωνίας ενδέχεται ακόμη να τροποποιηθούν. Δεν είναι σαφές, εάν η Μόσχα είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει οποιοδήποτε έδαφος που κατέχει επί του παρόντος, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα του Bloomberg για σχολιασμό, όπως και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Η Ουκρανία επίσης δεν απάντησε.

Η συμφωνία στοχεύει ουσιαστικά στο να «παγώσει» ο πόλεμος και να ανοίξει ο δρόμος για κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις για μια οριστική ειρηνευτική συμφωνία, ανέφεραν οι πηγές του πρακτορείου. Οι ΗΠΑ είχαν προηγουμένως πιέσει τη Ρωσία, να συμφωνήσει πρώτα σε μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον τέταρτο χρόνο του.

Έχοντας επιστρέψει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο με την υπόσχεση να επιλύσει γρήγορα τη χειρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Τραμπ έχει εκφράσει την αυξανόμενη απογοήτευσή του για την άρνηση του Πούτιν να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός. Οι δύο ηγέτες έχουν πραγματοποιήσει έξι τηλεφωνικές συνομιλίες από τον Φεβρουάριο και ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Πούτιν πέντε φορές στη Ρωσία για να προσπαθήσει να πετύχει μια συμφωνία.

Ο Τραμπ δεν έχει εφαρμόσει μέχρι στιγμής άμεσα μέτρα κατά της Μόσχας, αν και αυτή την εβδομάδα διπλασίασε τους δασμούς στα ινδικά προϊόντα στο 50%, λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου, προκαλώντας οργή στο Νέο Δελχί. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον Πούτιν να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός μέχρι την Παρασκευή, αλλιώς οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς στις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, προκειμένου να αυξήσουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα.

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα επιμείνει, ότι οι πολεμικοί του στόχοι παραμένουν αμετάβλητοι. Αυτοί περιλαμβάνουν απαιτήσεις προς το Κίεβο να αποδεχτεί ουδέτερο καθεστώς και να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του για ένταξη στο ΝΑΤΟ, καθώς και να αποδεχτεί την απώλεια της Κριμαίας και των άλλων τεσσάρων ανατολικών και νότιων ουκρανικών περιοχών. Τμήματα του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή από το 2014, όταν το Κρεμλίνο υποκίνησε βίαιες ενέργειες των αυτονομιστών λίγο μετά την επιχείρηση κατάληψης της Κριμαίας. Ο Πούτιν κήρυξε τις τέσσερις ουκρανικές περιοχές «για πάντα» μέρος της Ρωσίας, αφού ανακοίνωσε την προσάρτησή τους τον Σεπτέμβριο του 2022, παρόλο που οι δυνάμεις του δεν έχουν ποτέ ελέγξει πλήρως τα εδάφη αυτά.

Η Ουκρανία δεν μπορεί συνταγματικά να παραχωρήσει έδαφος και έχει αναφέρει, ότι δεν θα αναγνωρίσει τη ρωσική κατοχή και προσάρτηση της επικράτειάς της. Παραμένει ασαφές, εάν ο Πούτιν θα συμφωνήσει να συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση με τον Τραμπ και τον Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, ακόμη και αν καταλήξει σε συμφωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, πρόσθεσαν οι πηγές. Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι δεν έχει αντίρρηση να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, αν και είπε ότι αυτές δεν υπάρχουν προς το παρόν.

Πολλοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και στις ΗΠΑ, έχουν εκφράσει προβληματισμό σχετικά με την προθυμία του Πούτιν να θέσει τέλος στον πόλεμο και το αν ενδιαφέρεται πραγματικά για μια ειρηνευτική συμφωνία, που δεν θα ανταποκρίνεται στους δηλωμένους στόχους του στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg. Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα ήταν πρόθυμος να συναντηθεί με τον Πούτιν, ακόμη και αν ο Ρώσος ηγέτης δεν συμφωνήσει να συναντηθεί και με τον Ζελένσκι. «Δεν μου αρέσει να περιμένω πολύ», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο και πρόσθεσε: «Θέλουν να με συναντήσουν και θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταματήσω τους σκοτωμούς».

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε την Πέμπτη ότι Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι οριστικοποιούν τις λεπτομέρειες για μια σύνοδο κορυφής, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και ότι έχουν συμφωνήσει για τον τόπο διεξαγωγής της, τον οποίο δεν κατονόμασε. Οι ΗΠΑ είχαν προηγουμένως κάνει πρόταση να αναγνωρίσουν την Κριμαία ως ρωσική, στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας για την παύση του πολέμου και να παραχωρηθεί ουσιαστικά ο έλεγχος τμημάτων άλλων ουκρανικών περιοχών στη Ρωσία. Στο πλαίσιο αυτών των προηγούμενων προτάσεων, ο έλεγχος των περιοχών Ζαπορίζια και Χερσώνα θα επέστρεφε στην Ουκρανία.