Παιδεία

Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας εποχής, προσφέρει το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Το «MSc in Innovation Management and Entrepreneurship» σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση «απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες, απόφοιτους που ονειρεύονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή startup αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να εξελιχθούν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες καινοτομίας».