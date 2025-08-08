Δημοφιλή
Λένα Σαμαρά: Ποιο ήταν το κορίτσι που όλοι αγαπούσαν - Και πώς είπε αντίο μέσα σε μία ώρα
Αντίο, Labubu; Η άνοδος και η πτώση μιας συλλεκτικής κούκλας με μεγάλα μάτια
Τραγωδία στη Μήλο: Ζευγάρι τουριστών πνίγηκε στο Σαρακήνικο για μια selfie
Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ το τερμάτισε: Έκαψε 2 εκατομμύρια λίτρα ντίζελ σε πολύμηνη κρουαζιέρα - Πέρασε και από την
ΑΣΕΠ: Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού
Αντίο Λένα
Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής - Αναλυτικά η λίστα με τις παραλίες
Θυελλώδεις άνεμοι: Σε ισχύ απαγορευτικού απόπλου
Τη Δευτέρα από το Α' νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της κόρης του Αντώνη Σαμαρά
Άδωνις Γεωργιάδης για Λένα Σαμαρά: Μεταφέρθηκε από το Σισμανόγλειο στον Ευαγγελισμό με απόλυτη ασφάλεια
Κρήτη: Τραυματισμός 54χρονης τουρίστριας με jet ski – Μεταφέρθηκε στο «Βενιζέλειο»
Η Λιμενική Αρχή Χερσονήσου προχώρησε στη σύλληψη του 53χρονου χειριστή, καθώς και ενός 32χρονου υπηκόου Γεωργίας
Kεφαλονιά: Σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά στο Καραβάδο
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στη περιοχή Καραβάδο στην Κεφαλονιά, με τους πολύ ισχυρούς ανέμους να είναι σύμμαχος της φωτιάς.
Ξάνθη: 46χρονος σκότωσε σκύλο με καραμπίνα – Συνελήφθη και του κατασχέθηκαν όπλο και φυσίγγια
Το περιστατικό σημειώθηκε σε οικισμό της περιοχής
Μεταπτυχιακό για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα του ΕΑΠ
Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας εποχής, προσφέρει το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Το «MSc in Innovation Management and Entrepreneurship» σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση «απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες, απόφοιτους που ονειρεύονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή startup αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να εξελιχθούν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες καινοτομίας».
Με μια ανάρτηση o πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανακοίνωσε τη μέρα και την ώρα που θα γίνει η κηδεία της κόρης του, Λένας, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών προκαλώντας θλίψη στο πανελλήνιο. «Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ […]