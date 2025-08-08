Να αποσαφηνίσει τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις αναφορές για ριπές ανέμου και τη μέτρηση της έντασης του ανέμου με την κλίμακα Μποφόρ επιχειρεί με ανάρτησή του στο Χ ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σε μια ημέρα που οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν φέρει απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια.

Η κλίμακα Mποφόρ είναι ένα μέσος-όρος εργαλείο, όχι «στιγμιαίο ραντάρ» και αν τη χρησιμοποιήσουμε για ριπές, διαστρεβλώνουμε την πραγματική ένταση του ανέμου, αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«ΡΙΠΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΠΟΦΟΡ.

Η μέτρηση των ριπών του ανέμου με την κλίμακα Μποφόρ είναι λάθος γιατί η ίδια η κλίμακα δεν έχει σχεδιαστεί για ριπές, αλλά για την μέση ένταση του ανέμου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η κλίμακα Beaufort δημιουργήθηκε αρχικά για τους ναυτικούς τον 19ο αιώνα ώστε να περιγράφουν τη μέση ένταση του ανέμου (συνήθως μέση 10λεπτη τιμή). Οι βαθμίδες της (0–12) αντιστοιχούν σε εύρος μέσης ταχύτητας και σε συγκεκριμένες ενδείξεις στην επιφάνεια της θάλασσας ή στην ξηρά.

Παράδειγμα:

6 Μποφόρ = μέση ένταση 10,8–13,8 m/s (~39–49 km/h).

8 Μποφόρ = μέση ένταση 17,2–20,7 m/s (~62–74 km/h).

Οι ριπές (gusts) είναι στιγμιαίες μέγιστες τιμές διάρκειας λίγων δευτερολέπτων. Συνήθως είναι 20–40% ισχυρότερες από τη μέση ένταση. Αν πάρουμε τις ριπές και τις μετατρέψουμε σε Μποφόρ, θα βγει πάντα μεγαλύτερη τιμή από την πραγματική μέση ένταση.

Παράδειγμα: Αν η μέση ένταση είναι 6 Μποφόρ (45 km/h), οι ριπές μπορεί να φτάνουν 8 Μποφόρ (70 km/h), αλλά η πρόγνωση και ο χαρακτηρισμός του ανέμου γίνεται με βάση το 6 Μποφορ

Αναφορά “8 Μποφόρ” ενώ στην πραγματικότητα η μέση ένταση είναι 6 Μποφόρ δημιουργεί σύγχυση στο κοινό.

Οι διεθνείς μετεωρολογικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΜΥ και του WMO, δίνουν προβλέψεις σε Beaufort μόνο για μέση ένταση. Στην ναυσιπλοΐα, η ένδειξη Μποφόρ χρησιμοποιείται επιχειρησιακά (π.χ. απαγορευτικά απόπλου) μόνο για μέση ένταση.

Ποια είναι η Σωστή πρακτική

Μέση ένταση → Κλίμακα Μποφόρ.

Ριπές → Αναφορά σε km/h ή m/s (π.χ. “ριπές έως 75 km/h”), χωρίς μετατροπή σε Μποφόρ.Έτσι υπάρχει σαφής διάκριση: “Άνεμος 6 Μποφόρ με ριπές έως 75 km/h” → σαφής εικόνα για όλους.

Συμπέρασμα: Η κλίμακα Beaufort είναι ένα μέσος-όρος εργαλείο, όχι “στιγμιαίο ραντάρ”. Αν τη χρησιμοποιήσουμε για ριπές, διαστρεβλώνουμε την πραγματική ένταση του ανέμου και δίνουμε παραπλανητική εικόνα των συνθηκών».