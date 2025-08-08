Τραγικό τέλος είχε η προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε οικία στην οδό Προφήτη Ηλία, στον δήμο Κηφισιάς Αττικής, καθώς εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε άμεσα για το περιστατικό, κινητοποιώντας εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, καθώς και εθελοντές, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο για την επιχείρηση κατάσβεσης. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ερευνών εντοπίστηκε η γυναίκα χωρίς σημεία ζωής.

Έρευνα για τα Αίτια της Πυρκαγιάς

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση για τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της πυροσβεστικής, «προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα» προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως όλες οι πτυχές του συμβάντος.